Президент России Владимир Путин, выступая на концерте в честь годовщины победы в Сталинградской битве, прокомментировал поставки западной техники Украине. Он провел параллель с событиями восьмидесятилетней давности и отметил, что России вновь угрожают немецкие танки.

«Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать»,— сказал президент.

Владимир Путин заявил, что Россия вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада. «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты»,— сказал он. При этом президент отметил, что у России остается много друзей во всем мире, в том числе в Северной Америке и Европе.

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