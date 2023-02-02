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Владимир Путин: нам снова угрожают немецкими танками с крестами на борту

Президент России Владимир Путин, выступая на концерте в честь годовщины победы в Сталинградской битве, прокомментировал поставки западной техники Украине. Он провел параллель с событиями восьмидесятилетней давности и отметил, что России вновь угрожают немецкие танки.

«Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать»,— сказал президент.

Владимир Путин заявил, что Россия вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада. «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты»,— сказал он. При этом президент отметил, что у России остается много друзей во всем мире, в том числе в Северной Америке и Европе.

Новость дополняется.

Фотогалерея

Кадры с праздничных мероприятий в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

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Военнослужащие на параде в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве в Волгограде

Военнослужащие на параде в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Зрители на параде на площади Павших борцов в Волгограде

Зрители на параде на площади Павших борцов в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Зрители на трибуне во время парада в Волгограде

Зрители на трибуне во время парада в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный оркестр на фоне собора Александра Невского в Волгограде

Военный оркестр на фоне собора Александра Невского в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Алексей Авдеев (слева), председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев (справа) и министр спорта России Олег Матыцин (второй справа) на параде в Волгограде

Заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Алексей Авдеев (слева), председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев (справа) и министр спорта России Олег Матыцин (второй справа) на параде в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военная техника на улицах Волгограда перед началом парада

Военная техника на улицах Волгограда перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков на параде в Волгограде

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков на параде в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военнослужащие выносят флаг России и копию Знамени Победы на площади Павших борцов в Волгограде

Военнослужащие выносят флаг России и копию Знамени Победы на площади Павших борцов в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Представители местного отделения казачьего войска Донского на параде в Волгограде

Представители местного отделения казачьего войска Донского на параде в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военнослужащие перед началом парада в Волгограде

Военнослужащие перед началом парада в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Зрители на параде на фоне собора Александра Невского в Волгограде

Зрители на параде на фоне собора Александра Невского в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Правительственный автомобиль на площади Павших борцов в Волгограде

Правительственный автомобиль на площади Павших борцов в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Торжественное открытие памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде

Торжественное открытие памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Жители Волгограда на открытии памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому

Жители Волгограда на открытии памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Участники церемонии возложения цветов к Вечному огню на Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших при защите Сталинграда

Участники церемонии возложения цветов к Вечному огню на Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших при защите Сталинграда

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Ветераны на церемонии открытия памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде

Ветераны на церемонии открытия памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военнослужащие несут венок к Вечному огню на Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших при защите Сталинграда

Военнослужащие несут венок к Вечному огню на Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших при защите Сталинграда

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Участники церемонии открытия памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому в Волгограде

Участники церемонии открытия памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Монумент «Родина-мать зовет!»

Монумент «Родина-мать зовет!»

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Праздничная подсветка в центре Волгограда

Праздничная подсветка в центре Волгограда

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Световая инсталляция на здании вокзала в Волгограде

Световая инсталляция на здании вокзала в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Центральная лестница набережной Волги в Волгограде

Центральная лестница набережной Волги в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Световое шоу на здании музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде

Световое шоу на здании музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мемориальный комплекс «Монумент Славы» в Новосибирске

Мемориальный комплекс «Монумент Славы» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Учащиеся кадетского корпуса на акции памяти, посвященной 80-летию победы в Сталинградской битве, в мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске

Учащиеся кадетского корпуса на акции памяти, посвященной 80-летию победы в Сталинградской битве, в мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Участники акции памяти в мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске

Участники акции памяти в мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Учащиеся кадетского корпуса на акции памяти, посвященной 80-летию победы в Сталинградской битве, в мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске

Учащиеся кадетского корпуса на акции памяти, посвященной 80-летию победы в Сталинградской битве, в мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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Военнослужащие на параде в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Зрители на параде на площади Павших борцов в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Зрители на трибуне во время парада в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный оркестр на фоне собора Александра Невского в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Алексей Авдеев (слева), председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев (справа) и министр спорта России Олег Матыцин (второй справа) на параде в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военная техника на улицах Волгограда перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков на параде в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военнослужащие выносят флаг России и копию Знамени Победы на площади Павших борцов в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Представители местного отделения казачьего войска Донского на параде в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военнослужащие перед началом парада в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Зрители на параде на фоне собора Александра Невского в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Правительственный автомобиль на площади Павших борцов в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Торжественное открытие памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Жители Волгограда на открытии памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Участники церемонии возложения цветов к Вечному огню на Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших при защите Сталинграда

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Ветераны на церемонии открытия памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военнослужащие несут венок к Вечному огню на Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших при защите Сталинграда

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Участники церемонии открытия памятников Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Монумент «Родина-мать зовет!»

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Праздничная подсветка в центре Волгограда

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Световая инсталляция на здании вокзала в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Центральная лестница набережной Волги в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Световое шоу на здании музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мемориальный комплекс «Монумент Славы» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Учащиеся кадетского корпуса на акции памяти, посвященной 80-летию победы в Сталинградской битве, в мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Участники акции памяти в мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Учащиеся кадетского корпуса на акции памяти, посвященной 80-летию победы в Сталинградской битве, в мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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