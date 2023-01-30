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Коммерсантъ FM
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Новый посол США Линн Трейси официально приступила к работе в России

Новый посол США в России Линн Трейси вручила замглавы МИД РФ Сергею Рябкову копии верительных грамот. Для этого госпожа Трейси впервые прибыла в российское министерство. Вручение грамот является формальностью, после которой дипломат считается официально приступившим к работе в стране пребывания.

Автомобиль нового посла США в России Линн Трейси у здания МИД РФ

Автомобиль нового посла США в России Линн Трейси у здания МИД РФ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Автомобиль нового посла США в России Линн Трейси у здания МИД РФ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Во время встречи господин Рябков указал послу на «контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса США, чреватого серьезными негативными последствиями», от Линн Трейси ждут, что она не будет вмешиваться во внутренние дела России.

В американской дипмиссии по итогам встрече в МИДе заявили, что посол будет уделять «особое внимание поддержанию диалога между столицами наших стран в период беспрецедентной напряженности». Госпожа Трейси также проконтролирует соблюдение справедливого обращения со всеми задержанными в России американцами.

Новый посол прибыла в Москву 26 января, став первой женщиной—послом США в России.

Чем известна Линн Трейси

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В конце 1980-х Линн Трейси три года работала в посольстве США в Москве. На посту посла она сменила Джона Салливана, завершившего свою миссию в сентябре 2022 года.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Послу США послали сигнал».

Мария Федотова

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