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Коммерсантъ FM
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Россияне за 2022 год оформили на 40% больше загранпаспортов

В 2022 году россиянам выдали более 5,4 млн заграничных паспортов. Это почти на 40% больше показателя 2021 года. Об этом сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на статистику МВД России.

По данным МВД, всего за год россияне оформили 5 413 374 загранпаспорта. В 2021 году их было оформлено 3 892 586.

Пик выдачи пришелся на март, тогда оформили 553 тыс. загранпаспортов. В апреле было выдано 470 тыс. загранпаспортов, в мае — 359 тыс. Летом число выданных документов снова начало расти, к июлю оно выросло до 504 тыс. Осенью темпы выдачи снова стали снижаться — в сентябре было выдано 423 тыс. документов. В декабре выдача доросла до мартовских показателей — всего за месяц оформили более 560 тыс. загранпаспортов.

По данным ФСБ, с июля по сентябрь 2022 года количество выездов за рубеж выросло до 9,7 млн. Это на 1,2 млн больше аналогичного периода 2021 года.

Олеся Павленко

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