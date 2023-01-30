Президентский фонд выделил 17 млн рублей на проект Олега Газманова по созданию базы патриотических песен

Национальный проект патриотической песни «Родники», в котором певец Олег Газманов представлен как художественный руководитель, получил президентский грант на сумму 17 млн руб. Деньги пойдут на создание интернет-базы патриотических песен, которые «необходимы всей стране». На грант обратил внимание медиапроект «Сирена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Газманов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Олег Газманов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У нас категорически не хватает духоподъемных песен, ну, сколько можно этого гламура? И вот сейчас весь народ это видит, и это необходимо всей стране. Но музыкальные каналы, музыкальные программы, радиостанции так заточены, что те, кто этот контент пишет, они практически не имеют возможности его показать»,— заявил Олег Газманов, его слова приводятся в карточке гранта.

Сроки реализации проекта: сентябрь 2022 года — сентябрь 2023 года. Как говорится на сайте проекта, в июне будут объявлены номинанты конкурса, в августе—сентябре пройдет гала-концерт.

На сайте проекта уже собраны патриотические песни с названиями «Господь сегодня думает по-русски!», «Женщинам госпиталя», «Русь триединая», «Картошечка в мундирах», «Крым с Россией в сердце навсегда», «Освобождаем Донбасс», «Фронтовая гармошка», «Васильковая Россия», «НАТО, не надо».

«"Родники" — инструмент формирования патриотической среды, способный создать "моду на патриотическую песню" на волне народного творчества, которая определяет ценности, вкус, идеологию в сфере музыкальной культуры общества»,— говорится в описании проекта.

Анастасия Ларина