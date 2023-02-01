Путин поставил задачу не допускать обстрелов приграничных регионов

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по восстановлению жилой инфраструктуры пообещал, что власти страны всегда будут помогать жителям приграничных с Украиной регионов, которые попали в беду. Также он поставил Минобороны задачу ликвидировать возможность обстрела украинцами приграничных регионов.

«Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства»,— сказал глава государства.

Владимир Путин напомнил, что на прошлой неделе встретился с губернатором граничащей с Украиной Белгородской области Вячеславом Гладковым. По итогу встречи, сказал президент, были даны «конкретные поручения» по ситуации в регионе и помощи жителям, а также по «целому комплексу других направлений».

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания рассказал, что из-за обстрелов Вооруженных сил Украины власти Белгородской области отселили более 3,7 тыс. жителей. «Общая потребность жителей региона для решения этой задачи оценивается в 9,4 млрд руб. Подготовлены участки, подготовлены места, куда люди могут переехать. Обеспечено это все необходимой инженерной, транспортной инфраструктурой»,— сообщил господин Хуснуллин. По его словам, в случае одобрение президентом предлагаемых подходом выделить средства на эти цели можно «уже буквально завтра».

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