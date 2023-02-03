«Газпром» увеличил на 5% прокачку газа через Украину

Объем поставляемого «Газпромом» через Украину газа сегодня, 3 февраля, составил 30,7 млн куб. м. Накануне заявка на транзит российского газа составляла 29,3 млн куб. м. Таким образом, за прошедшие сутки поставки топлива через украинскую территорию выросли на 4,8%.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной, через ГИС "Суджа",— 30,7 млн куб. м на 3 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена»,— сообщили в пресс-службе компании (цитата по ТАСС).

В настоящее время единственным способом поставок газа из России в Европу остаются маршруты через территории Украины и Турции. В январе 2023 года объем транзита начал снижаться. В начале месяца он упал ниже 38 млн куб. м, на 20 января он составлял 24,4 млн кубометров. Но уже 1 февраля показатели выросли на 20%, до 29,4 млн куб. м.

Сокращение поставляемых объемов происходит на фоне падения цен на газ. По состоянию на 2 февраля, биржевые цены на газ в Европе опустились более чем на 4%, до $640 за 1 тыс. куб. м.

Милена Костерева