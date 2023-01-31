Александр Лукашенко готов перепахать все Зимбабве

В Зимбабве теперь «навсегда решен вопрос продовольственной безопасности». С таким заявлением выступил президент республики Эммерсон Мнангагва, комментируя договоренности в рамках визита своего коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко. Обсуждением белорусских тракторов и комбайнов дело не ограничилось: лидеры много говорили об односторонних санкциях, «иллюзорных демократических ценностях», а также попытках зимбабвийцев ставить заслоны на пути «проходимцев и недругов». Из заявлений в ходе визита следовало, что Минск, Хараре, а также дружественная им обоим Москва просто обязаны держаться друг друга перед лицом западного неоколониализма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, 31 января

Фото: Tsvangirayi Mukwazhi / AP Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, 31 января

Фото: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

В одну из беднейших стран Африки господин Лукашенко прилетел из Арабских Эмиратов, где бывал уже неоднократно. Он много раз называл Ближний Восток перспективным направлением для развития внешних связей. Теперь же, по мнению белорусского лидера, пришла пора двигаться еще дальше: «Африка давно проснулась. Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Без Африки мир развиваться не может. Будущее за Африкой».

Александр Лукашенко впервые посетил африканскую страну южнее Сахары. Налаживать отношения с Зимбабве он решил с размахом: визит имеет статус государственного и продлится три дня — с 30 января по 1 февраля.

Главным практическим результатом, судя по всему, станут соглашения на поставку сельскохозяйственной техники, подписанные во время переговоров с Эммерсоном Мнангагвой. Белорусская продукция поставлялась в африканскую страну и раньше (речь о самосвалах БелАЗ, пожарной технике и 1,8 тыс. тракторов), но теперь Минск и Хараре (которые теперь стали городами-побратимами) хотят выйти на новый уровень. «Мы дали старт третьей фазе этой программы (по оснащению фермерских хозяйств Зимбабве.— “Ъ”) на сумму свыше $66 млн. Она предполагает (поставку.— “Ъ”) более 3,7 тыс. единиц тракторной техники, 60 комбайнов для местных аграриев в течение ближайших полутора лет»,— сказал господин Лукашенко агентству БЕЛТА.

Убеждая зимбабвийского коллегу, что белорусская техника имеет непревзойденное качество, господин Лукашенко подарил ему лично один трактор — для работы на приусадебном участке. В ответ Эммерсон Мнангагва вручил белорусскому лидеру чучело льва.

При этом он заверил, что всегда ценил белорусскую технику, а теперь благодаря ей в стране «навсегда решен вопрос продовольственной безопасности».

Кроме того, Минск и Хараре подписали документы о поощрении и взаимной защите инвестиций, создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству, об избежании двойного налогообложения и даже взаимном признании документов об образовании.

При этом в ходе визита прозвучало немало политических высказываний. «Это наши друзья. Мы с ними договариваемся во имя наших народов,— сказал господин Лукашенко о зимбабвийцах.— Мы идем с миром. Мы не идем, как когда-то шли колониалисты. Мы несем сюда технологии и обучаем здесь им людей, готовим специалистов».

И хотя на первый взгляд между Зимбабве и Белоруссией не так уж много общего, белорусскому лидеру нашлось что сказать по этому поводу. «Сильные сегодня пытаются переделить мир. Пытаются подчинить и получить выгоды. Я уже говорил, что Зимбабве — это кладовая полезных ископаемых, без которых мир существовать не может. У вас в недрах земли есть все. Поэтому спокойной жизни вам никто не даст,— сказал господин Лукашенко, намекая, что все это ему тоже знакомо.— Санкции американцы против вас ввели не потому, что вы недемократичны, а потому, что вы взяли под контроль свою страну и не пускаете сюда проходимцев и недругов. Вот отсюда санкции». А вот любая либеральная повестка, как напомнил господин Лукашенко, им с Зимбабве чужда: «Мы, и это я хочу отдельно подчеркнуть, идем в Африку не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности. А идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве».

По словам господина Лукашенко, останавливаться на сотрудничестве лишь с одной африканской страной он не намерен. В помощь ему будут связи Эммерсона Мнангагвы в регионе.

«По инициативе моего друга мы вчера обсуждали вопрос сотрудничества Зимбабве, Беларуси и Мозамбика. Мозамбик — крупнейшая страна, рядышком, побережье — тысяча километров, аграрная страна. Требует огромных вложений в сельское хозяйство. И президент говорит: "Это мой друг — президент Мозамбика"»,— рассказал господин Лукашенко. И пообещал, что в ближайшее время обсудит со своим зимбабвийским коллегой, как накопленный опыт взаимодействия двух стран «перенести на Мозамбик».

Отметим, что власти РФ также активно взаимодействуют с Зимбабве — страной, руководство которой поддерживает «цельный подход (Москвы.— “Ъ”) к специальной военной операции и защиту славянского населения» на Украине. Так, в ноябре прошлого года Эммерсон Мнангагва провел переговоры с председателем «Единой России», зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. По итогам беседы было объявлено: господа Медведев и Мнангагва «констатировали сохранение колониальной направленности в политике США и их сателлитов в отношении африканских стран».

Кирилл Кривошеев