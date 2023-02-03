ТАСС: в марте «Яндекс» откроет офис в Стамбуле

«Яндекс» планирует 1 марта запустить хаб с офисом и коворкингом в Стамбуле, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Впервые «Яндекс» открыл офис в Стамбуле в 2011 году параллельно с запуском в Турции своего поисковика. В сентябре 2020-го компания закрыла представительство в Стамбуле, объявив, что будет работать с турецкими партнерами из головного офиса в России. Это связывали с новой стратегией компании во время пандемии.

Ранее о том, что «Яндекс» планирует запустить в Турции хаб, писало издание The Bell (Минюст считает его иноагентом) со ссылкой на источники. В настоящее время зарубежные офисы «Яндекса» работают в Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане и Сербии. При этом, по данным издания, в декабре компания объявила, что переходит на гибридный формат работы — полностью удаленка не отменяется, но несколько дней сотрудник должен проводить в офисе.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «“Яндекс” включает гибридный режим».

Эрдни Кагалтынов