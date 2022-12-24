Визит Зеленского в США, переговоры Путина и Лукашенко и инициативы Минобороны РФ

Инициативы недели

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где провел встречу с главой Белого дома Джо Байденом и выступил перед обеими палатами Конгресса.

Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил повысить возраст призыва до 21 года, а предельный — до 30 лет.

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны изучить опыт НАТО для подготовки и оснащения армии.

Председатель Евросовета выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН.

Минобрнауки РФ разработало модуль об основах военной подготовки для включения в образовательные программы. Курс появится в российских университетах.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и передал ему послание от Владимира Путина.

Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ, который начнет действовать с 15 февраля 2023 года и составит около €180 за 1 MВт•ч, или $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Руководство Московской Хельсинкской группы получило от Минюста иск о ликвидации.

Армения отказалась участвовать в трехсторонней встрече с Азербайджаном и РФ.

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили создание единого оборонного пространства и согласовали параметры ценообразования в сфере энергетики.

По букве закона

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан.

Совет федерации одобрил лишение свободы и штраф 5 млн руб. за осквернение георгиевской ленты, а также закон о пожизненном заключении за диверсии.

Госдума РФ одобрила запрет принудительного сбора биометрии.

Осужденный в США по обвинению в кибермошенничестве россиянин Юрий Мартышев вышел из тюрьмы.

Сенат США одобрил изъятие активов российских олигархов в пользу Украины.

Цитаты недели

«Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор, кто больше» (президент Белоруссии Александр Лукашенко о том, как в мире относятся к нему и Владимиру Путину).

«Мы всегда считали украинский народ братским, я и сейчас так думаю. И то, что происходит,— это наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики…» (президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны).

«Наступят времена — и москвичи, конечно, будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это было в предыдущие годы» (мэр Москвы Сергей Собянин о возможности проведения митингов в столице).

«У меня ранение, металлический осколок размером 3х4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция» (бывший вице-премьер, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после обстрела гостиницы в Донецке).

«Этот учебник будет создан не на пустом месте» (глава Минпросвещения Сергей Кравцов о новом учебнике истории).

«VPN в стране у нас пока не приживаются» (глава Минцифры Максут Шадаев о сокращении доли трафика VPN).

«Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно тупого, чтобы взяться за эту работу!» (владелец Twitter Илон Маск об уходе с поста гендиректора платформы).

Цифры недели

Госдума РФ приняла в 2022 году рекордные 653 закона.

В Москве под залог отпущены 6 человек при 11 тыс. арестованных в СИЗО.

Объем торгов на рынках Мосбиржи с начала года превысил 1 квадриллион рублей.

С начала запуска режима параллельного импорта его объем превысил $20 млрд.

На фоне эмбарго ЕС и потолка цен на нефть экспорт нефти из РФ за первые две декады декабря снизился более чем на 10%.

«Норникель» может в следующем году снизить производство никеля на 10% — до уровня 2021 года.

«Роскосмос» ожидает 50 млрд руб. убытков в 2022 году.

Только 13% россиян готовы полностью отказаться от наличных.

Россия опустилась с 33-го на 37-е место в рейтинге FIFA.

Пост Месси о победе на чемпионате мира набрал рекордное число лайков в Instagram — более 60 млн.

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил второй орден Александра Невского от Владимира Путина.

Отставки и назначения

Сенат утвердил назначение Линн Трейси послом США в России.

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов покинет должность с начала 2023 года, его место займет экс-глава Юникредит-банка Михаил Алексеев.

Следственный комитет России покинул один из самых опытных следователей — полковник юстиции Виталий Никитченко.

Сделки недели

Банк России и Банк ВТБ заключили договор о реализации 100% акций «ФК Открытие». Цена покупки составит 340 млрд руб.

Бизнесмен Алексей Мордашов продал долю в банке «Россия». Он стал совладельцем банка в 2003 году, приобретя на компанию «Северсталь» 8,8% акций.