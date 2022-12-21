Шойгу предложил повысить возраст призыва до 21 года, а предельный — до 30 лет

Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить границы призывного возраста. Зачисление на военную службу он предложил поднять с 18 до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет. Численность Вооруженных сил России необходимо увеличить до 1,5 млн человек, в том числе, контрактников – 670 тыс. Желающим добровольно заключить контракт необходимо предоставить эту возможность с первого дня службы.

Сергей Шойгу озвучил и несколько других предложений. Он выступил за создание двух межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Московского и Ленинградского военных округов. Также будут сформированы 2 новые дивизии ВДВ.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал у границ России, требуется принятие мер по созданию группировки войск на северо-западе страны»,— сказал министр.

«Необходимо довести численность российских вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников»,— заявил Сергей Шойгу, призвав обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу (цитата по «РИА Новости»). Также он поручил к концу года довести число контрактников до 521 тыс. с учетом замены в группировках мобилизованных и комплектования новых формирований.

В РФ призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

В 1993 году в России было отменено действие нормативного акта, существовавшего в СССР — в силу вступил закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». Изначально документ сократил срок службы до 1,5 лет, а на флоте — до 2 лет. В 1996 году вступил в силу новый закон, согласно которому продолжительность службы в армии и на флоте составила до двух лет.

В 2006 года были приняты поправки, устанавливающие для граждан мужского пола, призванных в срок с 2007 года, срок службы в армии по призыву 18 месяцев, а с 2008 года — 12 месяцев.