Особо важная отставка

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России покинул один из самых опытных следователей. Полковник юстиции Виталий Никитченко в свое время участвовал в целом ряде самых громких расследований преимущественно экономического плана, хотя в его послужном списке есть раскрытие преступлений и против личности и даже совершенных его же коллегами. Недавно ему было поручено изучить обстоятельства страшного побоища в ижевской школе №88, когда безумный стрелок убил 18 человек. О причинах скоропалительной отставки пока ничего не сообщается. В последнее время из СКР ушли уже несколько маститых специалистов, некоторые из них перешли в прокуратуру, где их опыт намерены использовать для надзора за следствием. Но, по некоторым данным, полковник Никитченко уволился окончательно и ушел из правоохранительной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Никитченко

Фото: СК РФ Виталий Никитченко

Фото: СК РФ

По словам источников “Ъ”, добровольная отставка полковника Виталия Никитченко стала довольно неожиданной для многих его сослуживцев по СКР. Старший следователь по особо важным делам главного следственного управления ведомства уже много лет считался одним из ведущих специалистов, которому поручали самые ответственные задания. При этом он являлся сотрудником третьего следственного отдела управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики, но спектр задач, ставившихся перед ним, был весьма широк, включая преступные деяния против личности. Стоит отметить, что, по некоторым данным, господину Никитченко, работающему в правоохранительных органах, лишь немного за 40. Службу он начал в 2002 году и сейчас написал рапорт об уходе по выслуге лет, имея за плечами положенные 20 лет. О причинах увольнения заслуженного следователя, которому прочили большую карьеру и генеральские звезды на погонах, пока ничего не известно. В самом ведомстве лишь неофициально подтвердили его отставку.

Как сообщал “Ъ”, в последнее время СКР покинули еще ряд опытных сотрудников, в большинстве своем в звании полковников и генерал-майоров юстиции и аналогичной Виталию Никитченко должности старших «важняков». Одним из последних стал генерал Сергей Степанов, перешедший на работу в Генпрокуратуру после передачи в суд более 800 томов уголовного дела бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и 11 его предполагаемых подельников по целому букету статей УК РФ, связанных с многомиллиардными хищениями. В прокуратуре, которой руководит его бывший шеф по СКР Игорь Краснов, практический следственный опыт господина Степанова решено использовать для надзора за теми же следователями СКР. Уже в прокурорском звании действительного государственного советника юстиции 3-го класса он возглавил управление по надзору за особо важными делами, находящимися в производстве СКР в главном управлении по надзору за расследованием особо важных дел, которым руководит другой недавний выходец из того же СКР — Сергей Голкин. Однако, по некоторым данным, полковник Никитченко по такой дороге не пошел, предпочтя написать рапорт об «окончательном» увольнении из органов, в то время как коллеги оформляли переводы в другое ведомство. Правда, коллеги новоиспеченного отставника, рапорт которого был утвержден главой СКР Александром Бастрыкиным на прошлой неделе, не исключают, что на гражданке Виталий Никитченко может в ближайшее время трудоустроиться по юридической линии в одну из крупнейших российских госкорпораций.

Интересно, что о самом Виталии Никитченко, как, впрочем, и о большинстве других коллег-«важняков», известно намного меньше, нежели о его делах. Одним из первых мест его работы была прокуратура Белгородской области, откуда его позже прикомандировали к спецбригаде Генпрокуратуры, которая занималась «делом ЮКОСа». Хорошо проявивший себя молодой следователь смог закрепиться в столице, последовательно перейдя в Следственный комитет при прокуратуре (СКП) и СКР. В свое время именно Виталию Никитченко попали материалы о возможном привлечении к уголовной ответственности тогдашнего директора ФСИН Александра Реймера. Речь шла как о домогательствах к собственной секретарше, так и о незаконной прослушке подчиненных. Тогда по формальным основаниям в возбуждении дела следователь отказал, хотя самому господину Реймеру это не помогло и через несколько лет он все же оказался на скамье подсудимых за масштабные хищения при производстве системы электронного надзора поднадзорных лиц, так называемых электронных браслетов, правда, с подачи другого следователя. Далее в послужном списке быстро шагавшего по служебной лестнице сотрудника СКР были уголовные дела о растрате более 10 млрд руб. из банка «Город» и многострадальное и никак не завершающееся в суде о пропавших из Первого чешско-российского банка 2 млрд руб. При этом нельзя сказать, что следователь ограничивался исключительно «экономическими» расследованиями.

Недавно после утверждения прокуратурой в Замоскворецкий суд столицы ушло и уже рассматривается другое детище полковника Никитченко — дело бывшего следователя столичного СКР майора юстиции Левона Агаджаняна, обвиняемого в фальсификации улик по делу о нашумевшей перестрелке в башне ОКО в «Москва-Сити». Как рассказывал “Ъ”, по версии следствия, сотрудник СКР действовал в угоду крупному бизнесмену, пытаясь выгородить его подчиненных—участников побоища. При этом в ходе следствия у полковника и бывшего майора сложились «устойчивые неприязненные отношения», и следователь даже написал рапорт на своего бывшего коллегу, обвинив его в угрозах. В итоге заключенного признали склонным к агрессии.

Когда это расследование было завершено, Александр Бастрыкин в сентябре этого года поручил господину Никитченко расследование обстоятельств стрельбы в ижевской школе №88. Напомним, что тогда вооруженный двумя пистолетами больной шизофренией местный житель убил 18 человек и ранил более 20. Сам стрелок покончил с собой, однако следователю предстояло ответить на главный вопрос, как вообще могла произойти подобная трагедия, и выявить, как то предписывает закон, «причины и условия, способствовавшие совершению преступления». На какой стадии сейчас находится данное уголовное дело и кому оно перейдет «по наследству» от полковника Никитченко, пока неизвестно.

Сергей Сергеев