Осужденный в США по обвинению в кибермошенничестве россиянин Мартышев вышел из тюрьмы

Россиянин Юрий Мартышев, осужденный в США по обвинению в кибермошенничестве, находится в депортационном центре, заявил ТАСС адвокат россиянина Алексей Тарасов. Освобожден россиянин был 20 декабря, сообщало Федеральное бюро тюрем США. Мартышев был выдан американской стороне властями Латвии в июле 2017 года.

«Юрий покинул федеральную тюрьму, сейчас он находится в депортационном центре в городе Лампкин (штат Джорджия)»,— сказал адвокат. Сроки депортации Юрия Мартышева в Россию пока неизвестны.

Ранее господин Тарасов заявлял, что процесс депортации должен начаться в течение 48 часов, защита и дипломаты в посольстве РФ в Вашингтоне стараются добиться его возвращения к праздникам. «Мы в контакте с депортационными офицерами, посольство будет готовить для него свидетельство на возвращение»,— также сообщил Алексей Тарасов.

По заявлению заведующей консульским отделом посольства России в Вашингтоне Надежды Шумовой, консульские работники будут заниматься, в частности, оформлением свидетельства на возвращение для Мартышева.

Мартышев согласился признать вину по двум пунктам обвинительного заключения, которые инкриминировали ему преступный сговор, а также оказание содействия и соучастие в компьютерном взломе. В обмен суд в Виргинии согласился снять с него остальные обвинения. В апреле 2019 года Юрий Мартышев был приговорен к шести с половиной годам тюрьмы. По факту россиянину оставалось провести в тюрьме около трех с половиной лет.

Мария Федотова