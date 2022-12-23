В Москве под залог отпущены 6 человек при 11 тыс. арестованных в СИЗО

Сейчас в Москве отпущены из СИЗО под залог шесть человек, сообщила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева. По ее словам, следствие отпустило их под залог не в 2022 году, а раньше. Тем временем в московских СИЗО находятся 11 тыс. человек. При этом столичные изоляторы рассчитаны на содержание 9 тыс. арестантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ева Меркачева

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Ева Меркачева

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В Москве на сегодняшний день всего под залогом находятся 6 подозреваемых и обвиняемых... Но эти 6 появились не в этом году даже, им раньше избрали такую меру пресечения. А вообще удивительно. Под залогом 6, а под арестом в СИЗО почти 11 тыс.»,— написала госпожа Меркачева в Telegram. Глава СПЧ выразила надежду, что «суды начнут наконец отпускать людей под залог».

Залог регулируется ст. 106 УПК РФ. В качестве меры пресечения он назначается по решению суда на срок до двух месяцев. По уголовным делам небольшой и средней тяжести размер залога не может быть менее 50 тыс. руб. В случае тяжелых и особо тяжелых преступлений — не менее 500 тыс. руб. Верхний порог не определен.

Российскими судами эта мера пресечения применяется редко. Более того, доля залогов среди иных мер пресечения год от года сокращается и к февралю 2022 года составила в среднем менее 0,2%. Так, за 2020 год меру пресечения в виде залога суды избрали 244 раза, а освободили в ходе судебного заседания с применением залога 6 раз. В 2010 году залог был избран 629 раз. Самый большой в России залог в 55 млн руб. был внесен 28 октября 2011 года в Останкинский суд Москвы за бывшего первого заместителя гендиректора Третьяковской галереи Олега Беликова. Через два года он был осужден на пять лет за мошенничество в особо крупном размере.

При этом московские СИЗО страдают от переполненности. По информации уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, превышение числа арестованных, которые содержатся в московских СИЗО, составило в 2022 году 22,6%. В прошлом году «перелемит» составлял 11%. В декабре 2021-го председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Волков отмечал, что из-за переполненности московских СИЗО людей отправляют дожидаться апелляции в регионы.

В других регионах также существует проблема переполненности следственных изоляторов. Как ранее писал «Ъ», в ФСИН признают, что примерно четверть российских СИЗО испытывают «перелимит» арестантов.

Почему переполнены следственные изоляторы — в публикации «Ъ» «Сесть негде».

Анастасия Ларина