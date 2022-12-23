В новых учебниках по истории для 5-6 классов будут главы про спецоперацию, референдумы и санкции

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что наработки по новым школьным учебникам по истории представят в январе-феврале 2023 года. Пока что предполагается создание линейки учебников для 5-6 классов. По словам министра, в этих учебниках будут главы про военную операцию на Украине, референдумах на четырех новых субъектах, а также санкций со стороны западных стран.

«Этот учебник будет создан не на пустом месте, а на основе тех учебников, которые уже есть, но с учетом тех исторических событий, которые произошли в этом году: начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, беспрецедентное санкционное давление. Эти факты найдут отражение в новом учебнике»,— сообщил господин Кравцов (цитата по ТАСС).

Как рассказал глава Минпросвещения, на работу над новым учебником уйдет около года. При этом учебники будут представлены в двух вариантах: базовом и углубленном. Они будут едиными для всех школ. Рабочую группу по созданию новых учебников возглавил экс-министр культуры Владимир Мединский.

Владимир Путин выступил с инициативой по созданию единой линейки учебников по истории страны для учеников средней школы еще в 2013 году. В 2020 году был принят внесенный президентом закон, в котором отмечается, что воспитание должно быть направлено на формирование «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества».

Анастасия Ларина