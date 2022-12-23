Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В новых учебниках по истории для 5-6 классов будут главы про спецоперацию, референдумы и санкции

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что наработки по новым школьным учебникам по истории представят в январе-феврале 2023 года. Пока что предполагается создание линейки учебников для 5-6 классов. По словам министра, в этих учебниках будут главы про военную операцию на Украине, референдумах на четырех новых субъектах, а также санкций со стороны западных стран.

«Этот учебник будет создан не на пустом месте, а на основе тех учебников, которые уже есть, но с учетом тех исторических событий, которые произошли в этом году: начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, беспрецедентное санкционное давление. Эти факты найдут отражение в новом учебнике»,— сообщил господин Кравцов (цитата по ТАСС).

Как рассказал глава Минпросвещения, на работу над новым учебником уйдет около года. При этом учебники будут представлены в двух вариантах: базовом и углубленном. Они будут едиными для всех школ. Рабочую группу по созданию новых учебников возглавил экс-министр культуры Владимир Мединский.

Владимир Путин выступил с инициативой по созданию единой линейки учебников по истории страны для учеников средней школы еще в 2013 году. В 2020 году был принят внесенный президентом закон, в котором отмечается, что воспитание должно быть направлено на формирование «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...