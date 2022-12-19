Россия и Белоруссия согласовали основные параметры ценообразования в сфере энергетики

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали основные параметры ценообразования в энергетической сфере. Об этом заявил президент России в ходе встречи с белорусским коллегой в Минске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я думаю, что мы сейчас с Александром Григорьевичем, вдвоем когда с глазу на глаз беседовали, будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры, такие чувствительные по ценообразованию в сфере энергетики, согласованы»,— сказал Владимир Путин (цитата по «Интерфаксу»).

По словам президента России, РФ поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных, преференциальных условиях. Это подтверждает «привилегированный характер нашего партнёрства, является серьезной мерой поддержки белорусской экономики», заявил Владимир Путин.

«Скажу только одно: мы удовлетворены результатом обсуждения концепции единого газового рынка и ценообразования на ближайшие три года»,— сказал господин Лукашенко.

Сегодня, 19 декабря, Владимир Путин прибыл в Минск на переговоры с Александром Лукашенко. Это первый за три года визит господина Путина в Белоруссию. В состав российской делегации в Белоруссии среди прочих вошел министр энергетики Николай Шульгинов.

16 декабря Александр Лукашенко заявил, что важным условием сотрудничества страны с Россией является равные для белорусов и россиян цены на энергоносители. При этом господин Лукашенко заявил, что сроки, которые были установлены для формирования единого газового рынка Белоруссии и России, были сорваны.

Эрдни Кагалтынов