Мы к вам, Джо Байден, и вот по какому делу

Неожиданный визит президента Украины в Вашингтон с точки зрения целей и задач Киева был весьма своевременным. Усталость от боевых действий в мире нарастает. И несмотря на многочисленные обещания поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», союзникам Киева нужен был мощный импульс, чтобы в 2023 году поддержка Украины не начала сходить на нет. Важно это было и для президента США Джо Байдена. Однако, как пишут американские СМИ, всех поставленных целей лидер Украины не достиг. Так, он попытался убедить Вашингтон поставить его стране все оружие, какое она попросит. В ответ ему пообещали поставить все оружие, которое сочтут необходимым. Прощупывали его и на предмет готовности к переговорам, но безуспешно. В Москве решили, что встречи в Вашингтоне показали неготовность Украины и США к миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси была настолько растрогана выступлением Владимира Зеленского, что тут же пообещала: пакет американской помощи Украине на $45 млрд будет одобрен в течение 48 часов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси была настолько растрогана выступлением Владимира Зеленского, что тут же пообещала: пакет американской помощи Украине на $45 млрд будет одобрен в течение 48 часов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Дело в символах

Хотя визит Владимира Зеленского в США для многих в мире оказался неожиданностью, Киев и Вашингтон весьма детально проработали повестку мероприятий с участием украинского президента в американской столице. Господин Зеленский, отправляясь в первую с 24 февраля зарубежную поездку, наверняка подозревал, что, стоит ему покинуть украинскую землю, как кто-нибудь да припомнит его же обещание никуда не летать, пока конфликт в его стране не завершится. Возможно, поэтому накануне заокеанского турне президент Украины отправился в одну из самых горячих точек конфликта, в Бахмут, и не просто пообщался там с военными, а еще и привез от них подарки в Вашингтон. Джо Байдену досталась медаль от украинского командира батареи HIMARS в Донбассе, а Конгрессу США — украинский флаг, расписанный солдатами ВСУ. Это позволило Владимиру Зеленскому выглядеть не вояжером, покинувшим сражающуюся страну, а лидером воюющей нации, который привез от нее послание союзникам.

Действительно, визит президента Украины в США был прекрасно продуман и полон символизма.

Как отметило издание The Hill, какие бы цели ни ставились этим визитом и какие бы ни были его итоги, физическое присутствие Владимира Зеленского в Вашингтоне «уже имело свою собственную силу». В тот момент, когда мир начал уставать от российско-украинского конфликта, который продолжается уже десять месяцев и непонятно сколько еще продлится, а в Конгрессе США все жарче разгораются споры об объемах дальнейшей помощи Киеву, перед американскими законодателями воочию предстал человек в стилизованной под военную одежде.

«Символизм сам по себе не способствует принятию законопроектов или доставке помощи. Но образы того дня эмоционально подчеркнули американо-украинскую солидарность»,— пишет The Hill.

Кстати, именно после выступления Владимира Зеленского перед обеими палатами Конгресса, который то и дело взрывался аплодисментами, сияющий спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси смело пообещала, что пакет американской помощи Украине на $45 млрд будет одобрен в течение 48 часов. И наверное, она знала, что говорит, поскольку споры вокруг объемов финансирования Украины нарастали все последние месяцы.

Однако отказывать человеку, с экрана монитора просящему миллиарды долларов,— это одно, а человеку, только накануне побывавшему на фронте и уже на следующий день стоящему в святая святых американской демократии,— совсем другое.

В Белом доме были готовы к подобному эффекту. Перед приездом господина Зеленского высокопоставленный чиновник администрации президента США сообщил журналистам, что визит станет «важным импульсом». Другими словами, позволит хотя бы в краткосрочной перспективе утихомирить особо рьяных критиков многомиллиардной поддержки Киева Вашингтоном. «Те, кто выступает против выделения помощи в размере $45 млрд, оказались в незавидном положении. Они противостоят лидеру военного времени, которым восхищаются во всем мире»,— подчеркнул The Hill.

Впрочем, несмотря на то что Владимир Зеленский поблагодарил Конгресс за «двухпартийную поддержку», некоторых из республиканцев его выступление не особо тронуло. Так, члены Палаты представителей Мэтт Гетц и Лорен Боберт демонстративно отказались аплодировать президенту Украины и вставать со своих мест, когда остальные их коллеги, вскакивая, раз за разом выражали свою поддержку выступающему. Некоторые республиканцы и вовсе проигнорировали заседание. Например, конгрессмен Томас Мэсси признался в Twitter, что находится в Вашингтоне, но не почтит своим присутствием Капитолий, чтобы послушать «украинского лоббиста». Журналисты выяснили, что из 213 республиканцев—членов Палаты представителей в зале присутствовали лишь 86 человек. Впрочем, многие из них просто решили не прерывать рождественские каникулы и побоялись, что застрянут в столице из-за плохих погодных условий на Рождество.

Разошлись во мнениях

Между тем, судя по информации в американских СМИ, всех целей своего визита Владимир Зеленский не достиг. Как отметила газета The Washington Post, президенты Украины и США продемонстрировали единство, однако разошлись во мнениях о реальных военных потребностях Киева.

Украинский лидер и его команда пытались убедить коллег поставить больше передовых вооружений, однако Джо Байден оказался непреклонен.

Показательной получилась и совместная пресс-конференция, на которой глава Белого дома недвусмысленно дал понять, что США готовы поставлять Украине то вооружение, которое считают для нее необходимым, а не все то, что она просит.

Например, сообщила The Washington Post, в Пентагоне уверены, что у Киева уже и так достаточно танков, а потому запрашиваемые им M1 Abrams поставлены не будут, в частности, потому, что, как уверяют в Пентагоне, они слишком сложны в эксплуатации. Кроме того, пишет газета, господин Байден даже спустя десять месяцев боевых действий считает необходимым сохранять осторожность, «чтобы не зайти слишком далеко».

Президенты США и Украины не проявили полного единодушия и обсуждая различные варианты мирного урегулирования.

Помимо обнародованного в прошлом месяце мирного плана господина Зеленского, предполагающего вывод войск РФ со всей территории Украины в границах 1991 года, включая Крым, в Вашингтоне обсуждались и другие варианты. Например, отход конфликтующих сторон на позиции до 24 февраля или отход России со всех территорий Украины в границах 1991 года, не считая Крыма. Владимир Зеленский, утверждает издание, последние два сценария рассматривать отказывается.

Издание Politico также сообщило, что вопрос мирного урегулирования крайне беспокоит США. С одной стороны, в Вашингтоне не верят в серьезность заявлений Москвы о готовности сесть за стол переговоров и завершить конфликт, с другой — рано или поздно это все равно придется сделать.

«Есть понимание того, что внутренняя поддержка войны не может продолжаться бесконечно, если не предпринимать ощутимых шагов по окончанию конфликта дипломатическим путем»,— рассказало издание о настроениях в Вашингтоне.

По данным Politico, американские чиновники в последние недели активно обсуждали с коллегами из Европы и Украины сценарии мирного урегулирования, однако пока так и не увидели для этого перспектив, как и серьезной готовности к диалогу у конфликтующих сторон.

В Москве визит господина Зеленского в Вашингтон ожидаемо раскритиковали. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал «с сожалением тот факт, что ни со стороны президента Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России». Кроме того, господин Песков отметил, что никто не предостерег господина Зеленского «от продолжения варварских обстрелов» Донбасса, а «реальных призывов к миру» не прозвучало. Он также вновь предупредил, что ЗРК Patriot, которые Джо Байден пообещал отправить Украине, станут «законными целями» для армии РФ. «Мы видим, что фактически США и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине, это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот»,— уверен он.

Еще до пресс-секретаря президента визит прокомментировал посол РФ в США Анатолий Антонов. По его мнению, переговоры показали, что ни Киев, ни Вашингтон не готовы к мирному урегулированию.

Другими словами, ни в Киеве, ни в Вашингтоне, ни в Москве в эти дни не уловили друг от друга никаких намеков, хоть сколько-нибудь приближающих конфликт к тому, чего вроде бы все так хотят, то есть к завершению.

Алексей Забродин