Медведев встретился с Си Цзиньпином и передал ему послание от Путина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Она прошла в государственной резиденции в Пекине. Кадры были опубликованы в Telegram-канале Дмитрия Медведева. Центральное телевидение Китая передало, что встреча прошла сегодня, 21 декабря. В секретариате зампреда Совбез сказали, что визит состоялся 20–21 декабря. Дмитрий Медведев также передал Си Цзиньпину послание от президента России Владимира Путина.

«Состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК компартии Китая, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями, между компартией Китая и "Единой Россией". Обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства во всех сферах, включая, конечно, промышленную кооперацию и многое другое. Обсудили международную ситуацию, включая конфликт на Украине. Эти переговоры были весьма полезными»,— сказал в видеоролике Дмитрий Медведев.

Он также передал лидеру КНР послание от президента Владимира Путина, сообщили в секретариате зампреда Совбеза. По его данным, в послании был отмечен «беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации», также выражена уверенность «в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей в тесном взаимодействии с новым руководящим составом КПК, избранным по итогам недавнего партийного форума китайских коммунистов».

Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин договорились об активизации сотрудничества между возглавляемыми ими партиями. Они оба высоко оценили нынешнее состояние и «перспективы российско-китайских отношений». «Стороны сверили часы по ряду значимых вопросов международного характера, констатировав широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам, затронули тематику стратегической внешнеполитической координации, в том числе в рамках ООН и на других многосторонних площадках, включая ШОС, БРИКС и Группу двадцати. Обсуждалась ситуация на постсоветском пространстве, включая украинский кризис»,— добавили в секретариате (цитата по ТАСС).

Си Цзиньпин говорил, что затягивание конфликта на Украине не выгодно ни одной из сторон. Страны Запада неоднократно призывали Китай повлиять на Россию для урегулирования военного конфликта. Газета «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник сообщала, что Си Цзиньпин может встретиться с Владимиром Путиным в конце декабря. МИД Китая ушел от ответа на вопрос о возможной встрече двух лидеров.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер