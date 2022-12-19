Объем параллельного импорта превысил $20 млрд

С начала запуска режима параллельного импорта, его объем превысил $20 млрд. По словам главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина, в основном это автомобили, станки и оборудование. Всего ввезли 2,4 млн тонн товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Булавин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Булавин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Параллельный импорт, нужно сказать, изначально замышлялся как существенная мера поддержки и для бизнеса, и для нашей экономики. За это время ввезено 2,4 млн тонн товаров на сумму свыше $20 млрд. Это, прежде всего, автомобили, станки, оборудование, технологические линии. Но есть и товары легкой промышленности. Считаем, что это тоже оказывает значительное влияние на стабилизацию цен на нашем рынке»,— сказал господин Булавин в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

При этом глава ФТС отметил, что параллельный импорт не повлиял на рост объема контрафактной продукции, поскольку механизм параллельного импорта ориентирован на ввоз оригинальной продукции, когда правообладатель по тем или иным причинам не хочет принимать участие в общепринятом обороте товаров. «А с контрафактом мы как боролись, так и будем бороться. И в этом году изъято свыше 7 млн единиц контрафактной продукции»,— уточнил он.

30 марта правительство России разрешило параллельный импорт — ввоз товаров в страну без согласия правообладателя — по отдельным видам продукции. Список товаров, подлежащих параллельному импорту, был опубликован 6 мая. 30 ноября в Федеральной таможенной службе сообщили, что в период с мая по ноябрь 2022 года в страну ввезли 2 млн тонн товаров на $17 млрд.