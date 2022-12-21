Нефть вязнет в трубах

По данным “Ъ”, на фоне эмбарго ЕС и потолка цен на нефть экспорт нефти из РФ за первые две декады декабря снизился более чем на 10%. Нефтяники заранее готовились к эмбарго и переориентировали поставки ЕС на азиатские рынки, а эффект потолка пока не так заметен из-за предусмотренного санкциями переходного периода. Добыча нефти в РФ пока не пострадала на фоне роста переработки. Власти РФ планируют ввести ответные меры на потолок цен, но их содержание и эффективность пока неясны. Эксперты ожидают, что добыча в РФ начнет снижаться с января из-за экспортных ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ограничение экспорта вынуждает российских нефтяников увеличивать переработку

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Ограничение экспорта вынуждает российских нефтяников увеличивать переработку

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Экспорт нефти РФ в дальнее зарубежье по трубопроводам и морю рухнул за две с половиной недели декабря на 11% относительно прошлого месяца, до примерно 560 тыс. тонн в сутки, рассказывают собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Это происходит на фоне введения с 5 декабря странами ЕС эмбарго на российскую нефть, а также потолка цен на сырье (установлен на уровне $60 за баррель). Пока эффект потолка не столь заметен, поскольку в течение переходного периода в 45 дней можно осуществлять отгрузки нефти без применения потолка по сделкам, заключенным до 5 декабря.

РФ готовит ответные меры на потолок цен, но пока неясно, в чем они могли бы заключаться, учитывая, что страны, вводившие потолок (государства G7 и ЕС), и так уже отказались от российской нефти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 декабря заявил, что разработка соответствующего указа близка к завершению, но пока рассматриваются «дополнительные предложения».

Введенные западными странами новые ограничения пока сильно не повлияли на добычу. Так, российские компании добывают около 1,49 млн тонн в сутки, что даже немного выше уровня ноября. Таким образом, РФ имеет все шансы приблизиться по итогам года к уровню добычи в 535 млн тонн, увеличив добычу на 2% по сравнению с 2021 годом. Согласно оценкам Центра стратегических разработок, следует из презентации центра (есть у “Ъ”), добыча в РФ из-за потолка цен и эмбарго может снизиться в 2023 году на 10–25% относительно результатов этого года.

Ограничения на экспорт вынуждают российские нефтекомпании увеличивать нефтепереработку. Так, загрузка российских НПЗ увеличилась на 1,5%, до 794 тыс. тонн в сутки. Несмотря на снижение цен на нефть, нефтекомпании получают демпферные выплаты из бюджета за поставку дизтоплива на внутренний рынок, при этом в декабре бензиновый демпфер войдет в отрицательную зону (минус 5 тыс. за тонну, по оценкам «Петромаркета» на 20 декабря).

За счет выплат по дизтопливу нефтяники все равно останутся в плюсе. Однако снижение нефтяных котировок может привести к дальнейшему снижению демпферных выплат, а значит, ухудшению экономики НПЗ на фоне экспортных ограничений.

Сейчас может повториться ситуация, которую мы уже наблюдали в марте 2022 года, когда экспорт снижался при стагнации добычи, полагает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. По мнению эксперта, это связано с тем, что снижение добычи требует времени — компании должны определиться со стратегией и провести необходимые технические мероприятия.

У России нет больших нефтехранилищ, которые позволяли бы регулировать поставки, не допуская сокращения добычи, подчеркивает господин Кондратьев. По мнению эксперта, с большой вероятностью РФ снизит добычу уже в январе 2023 года и она останется на низких уровнях до весны — из-за относительно слабого спроса на мировом рынке и вводимого странами ЕС с 5 февраля 2023 года запрета на импорт российских нефтепродуктов.

В апреле—мае 2022 года наиболее сильно снизила добычу и экспорт «Роснефть», пострадавшая от санкций ЕС и «самоограничений» западных трейдеров, добавляет господин Кондратьев. Сейчас позиции «Роснефти», переориентировавшей поставки в Азию, выглядят достаточно устойчивыми, но в непростой ситуации может оказаться ЛУКОЙЛ — из-за остановки поставок на его собственные НПЗ в Италии и Румынии.

Дмитрий Козлов