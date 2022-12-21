Путин поручил Минобороны изучить опыт НАТО для подготовки и оснащения армии

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость изучения опыта, сил и средств НАТО для включения их в программу подготовки войск и оснащения армии. Соответствующее поручение президент адресовал Минобороны и Генштабу.

Также президент заявил, что вооружения НАТО должны быть проанализированы и использованы для строительства вооруженных сил России.

«Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции, и противодействия нам, хорошо известны. Все это у вас имеется и все это должно быть тщательно проанализировано, использовано в строительстве наших Вооруженных сил для повышения боевых возможностей войск»,— заявил господин Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Владимир Путин отметил, что опыт военной операции на Украине, как и практика, полученная российскими военнослужащими в Сирии, должны стать основой для улучшения боевой учебы и быть использованы для подготовки и проведения учений и тренировок всех уровней.

20 сентября президент Владимир Путин поручил нарастить производственные мощности ряда отраслевых предприятий. Президент утверждал, что российская техника «эффективно противостоит западным образцам вооружения», но на поддержку Украины «брошены все запасы арсеналов НАТО». Он также заявил о необходимости изучать западную военную технику, которая попадает в руки российских военных на Украине.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».