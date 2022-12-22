Армения отказалась участвовать в трехсторонней встрече с Азербайджаном и РФ

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Ереван отказался от участия в трехсторонней встрече глав МИДа России, Армении и Азербайджана, на которой планировалось обсудить подготовку мирного договора. Встреча ожидалась завтра, 23 декабря. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязанностей.

«Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря с.г. в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора»,— говорится на сайте МИДа России.

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