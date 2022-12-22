Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Армения отказалась участвовать в трехсторонней встрече с Азербайджаном и РФ

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Ереван отказался от участия в трехсторонней встрече глав МИДа России, Армении и Азербайджана, на которой планировалось обсудить подготовку мирного договора. Встреча ожидалась завтра, 23 декабря. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязанностей.

«Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря с.г. в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора»,— говорится на сайте МИДа России.

Новость дополняется

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...