Неястребиный оптимист

21 декабря президент России Владимир Путин принял участие в расширенной коллегии Министерства обороны России и согласился с предложением министра обороны Сергея Шойгу увеличить призывной возраст с 18 до 21 года и чтобы предельный возраст заканчивался в 30 лет, а не в 27, как сейчас. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников — о том, как и кем выглядел российский президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный главнокомандующий (в центре), начальник Генштаба (слева) и министр обороны (справа) перед совещанием. Четвертый (в верхнем левом углу) — лишний

Фото: пресс-служба президента РФ Верховный главнокомандующий (в центре), начальник Генштаба (слева) и министр обороны (справа) перед совещанием. Четвертый (в верхнем левом углу) — лишний

Фото: пресс-служба президента РФ

Итоговой коллегии Минобороны в здании на Фрунзенской набережной ждали не только военные. Трансляцию смотрели и не имеющие отношения к армии люди. Слишком уж военным был этот последний год. А коллегия как будто итожила его. И речь Верховного главнокомандующего можно было рассматривать как продолжение не состоявшегося пока послания Федеральному собранию (его началом можно считать выступление господина Путина на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам — см. “Ъ” от 16 декабря). Интересно же было послушать, что военные считают своими, например, достижениями в истекающем (в том числе и кровью) году.

После минуты молчания Владимир Путин поблагодарил «всех, кто сегодня на боевом посту исполняет свой долг»:

— Благодарю танкистов, десантников, артиллеристов, мотострелков, саперов, связистов, летчиков, бойцов спецназа и ПВО, моряков, военных топографов, специалистов частей тылового обеспечения, личный состав Росгвардии и других формирований за то, как вы сражаетесь. Сражаетесь — я, знаете, не побоюсь этих сравнений, это не высокопарные слова — именно как герои войны 1812 года, Первой мировой или Великой Отечественной войны.

А железнодорожные войска? А трубопроводные? Они-то отчего не прозвучали отдельной строкой? Ведь тоже работают на износ. А РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты)? Эти вообще на передовой — в районе Запорожской АЭС, к примеру.

Отдельно российский президент поблагодарил к тому же военных медиков и строителей. И разве не заслуженно? Строить — не ломать (ломают другие, которых он поблагодарил выше).

Интересно, что тут же были обозначены и минусы, о которых обычно не принято говорить вслух, тем более на таких совещаниях:

— Вместе с тем боевые действия, безусловно, обозначили и вопросы, над которыми мы, как в таких случаях говорят, должны особо поработать. В том числе те, которые мы не раз обсуждали. Имею в виду связь (связисты попали сразу в оба списка, как и артиллеристы.— А. К.), автоматизированные системы управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, целеуказание и так далее.

Но, пожалуй, самих военных гораздо больше заинтересовал следующий тезис:

— Офицеры, сержанты, которые проявили себя в ходе специальной военной операции, должны в приоритетном порядке выдвигаться на новые командные должности, быть первым кадровым резервом при поступлении в военные вузы и академии, включая Академию Генерального штаба.

Это ведь надо будет исполнять. То есть переступить через себя и через того парня... А на кого-то и просто наступить.

Верховный главнокомандующий, конечно, ответил на витающие в воздухе, отравленном миазмами ненависти и страха, замечания некоторых западных коллег про то, что наша ядерная триада, скорее всего, ветхая:

— В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах уже превысил 91% (и попробуйте докажите обратное.— А. К.). Продолжается перевооружение полков РВСН (ракетных войск стратегического назначения.— “Ъ”) на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Мы знаем, там есть некоторое движение вправо, по времени, это не меняет наших планов, все будет реализовано. В войска продолжают поступать ракетные комплексы «Ярс»... В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с новейшими, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон».

Но почему не стало спокойнее на душе?

— Будем и дальше оснащать наши стратегические силы новейшими видами оружия,— пообещал Верховный.— Повторяю, все намеченные планы, безусловно, будут выполнены.

Да нет, стало тревожней как-то. Вот как странно устроен человек.

Беспилотникам был посвящен большой период в речи:

— Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным, и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах. Цель должна засекаться максимально быстро, а информация передаваться для нанесения удара в режиме реального времени.

То есть проблемы есть (похоже, цели засекаются не так быстро, как хотелось бы, особенно в местах базирования стратегических бомбардировщиков, к примеру), и Владимир Путин опять их открыто признал.

Идеальное будущее выглядит так:

— Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищенными каналами связи со штабами и командирами. Уже в ближайшей перспективе возможность получать информацию, передаваемую с беспилотников, должна быть у каждого бойца! К этому надо идти, к этому нужно стремиться! Технически это можно реализовать в самое ближайшее время, практически уже сейчас! Прошу обратить на это особое внимание при доработке всего комплекса снаряжений и тактической экипировки личного состава.

Прозвучало и одно откровенно смелое заявление:

— Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника Генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены. У нас нет никаких ограничений по финансированию! Страна, правительство дают все, что армия просит. Все! Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться.

Эту мысль должны оценить представители всех министерств и ведомств, которые бились за каждые полстрочки в бюджете следующего года и наверняка проиграли.

О мобилизованных — только хорошо:

— В ряды вооруженных сил призвано, как известно, 300 тыс. человек. Часть из них уже находится в зоне боевых действий. Как докладывают министр обороны, начальник Генштаба, 150 тыс. человек проходят подготовку на военных полигонах, и это достаточный резерв для ведения операции. Это практически стратегический резерв, который в боевых действиях сегодня не используется, но люди проходят там необходимую подготовку.

Намек на то, что этот резерв вряд ли будет востребован, понятен.

Это, конечно, не значит, что он не будет востребован.

— Уверен,— сказал Верховный главнокомандующий,— Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армии и народа всегда была наша сила — так и сегодня!

На этом он закончил, и оказалось, что это была самая миролюбивая речь Владимира Путина за последние недели или даже месяцы. И где — на коллегии Минобороны.

Может, просто не выговорился.

Никаких угроз, многозначительных намеков, раздражения в адрес хотя бы каких-нибудь, не знаю, фейкометов... Нет, ничего. И от этого просто мурашки по коже. Что-то будет. Так, повторяю, странно устроен человек.

А на самом деле, возможно, просто уже не до этого. Нет желания отвлекаться от насущного. Вот беспилотники — да, это тема. И «Циркон» — конечно.

Впрочем, обо всем, на что не отвлекался Верховный главнокомандующий, подробно доложил министр обороны:

— После откровений госпожи Меркель, Порошенко (бывшие канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко.— “Ъ”) и других политиков об истинных целях Минских соглашений для всех стало очевидным, что не Россия явилась источником конфликта на Украине, причина — профинансированный Западом государственный переворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти антироссийские силы и разделивший братские народы. Это спровоцировало вооруженное противостояние на Донбассе... На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили $97 млрд, что много больше, чем брошенное американцами в Афганистане! Часть афганского, брошенного в Афганистане, находится в руках террористов и расползается по всему миру. Неизвестно, в чьих руках завтра окажется оружие с Украины!

То есть остается только надеяться, что в российских.

— Необходимо отметить,— продолжил Сергей Шойгу,— что в зоне боевых действий находятся натовские штабные офицеры, артиллеристы и другие специалисты. В интересах ВСУ (вооруженных сил Украины.— “Ъ”) работает более 500 космических аппаратов США и НАТО, из них свыше 70 — военные, остальные — двойного назначения.

Он не сказал, сколько таких аппаратов работает в интересах вооруженных сил РФ — наверное, чтобы никто в России не расстраивался.

Стало, кстати, понятно, почему Владимир Путин уже не один раз рассказал о расстрелах украинских военных. Его информируют:

— Украинские националисты взяли на себя роль заградотрядов. Ежедневно получаем данные о расстрелах военнослужащих ВСУ, уклоняющихся от выполнения боевых задач.

Причем Сергей Шойгу не добавил: перед строем. Верховный-то добавляет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл и спикер Володин: Боже, сколько еще предстоит сделать для завершения СВО

Фото: пресс-служба президента РФ Патриарх Кирилл и спикер Володин: Боже, сколько еще предстоит сделать для завершения СВО

Фото: пресс-служба президента РФ

Было интересно, что министр обороны поставит себе и ведомству в заслугу по итогам этого беспрецедентного года. И вот что он поставил:

— Войска освободили территорию в пять раз больше той, которую Луганская и Донецкая народные республики занимали до 24 февраля. В конце мая российскими войсками полностью очищен от нацистов крупный промышленный центр Мариуполь (даже в последних сводках Минобороны слова «убитые нацисты» стали заменять на «убитые украинские военнослужащие».— А. К.). Город был превращен киевским режимом в мощный укрепрайон, ядром которого стала промзона завода «Азовсталь». В результате успешных действий подразделений вооруженных сил России и донецкой народной милиции более 4 тыс. боевиков были уничтожены, 2,5 тыс. националистов «Азова» и военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен.

Министр добавил еще вот что:

— Налаживается мирная жизнь.

Он это добавил.

Сергей Шойгу, возможно, имел в виду, что «полноценно функционируют порты в Бердянске и Мариуполе... Азовское море вновь стало внутренним морем России, как это было на протяжении 300 лет истории нашей страны».

— Установление контроля над Северо-Крымским каналом позволило восстановить водоснабжение Крымского полуострова, которое отсутствовало восемь лет из-за водной и энергетической блокады,— продолжил министр.

Правда, нет воды в Донецке.

Ни слова про оставленный Херсон. И про тот прорыв в Харьковской области.

— В целом,— констатировал министр обороны,— специальная военная операция (СВО) продемонстрировала высокий профессионализм командующих, командиров штабов всех уровней управления, а также готовность военнослужащих к выполнению самых сложных боевых задач. Наши образцы вооружения и военной техники подтвердили исключительную надежность и эффективность.

Но все же Сергей Шойгу оговорился: это в целом.

Зато теперь мы знаем, что такое частности.

И было сказано про медиков:

— Добились низкой летальности на этапах эвакуации раненых. В госпитальном звене летальность составила меньше половины процента — это самый низкий показатель за всю историю военной медицины.

И это то, над чем недопустимо даже пытаться иронизировать.

Ну и еще одна победа по итогам 2022 года:

— В Министерстве обороны организована системная борьба с новой коронавирусной инфекцией. В ходе шестой волны вспышка заболеваемости не допущена.

Просто разгром противника.

Излагая меры по укреплению безопасности РФ, Сергей Шойгу в качестве первой изложил ту, которая заинтересует прежде всего наших самых близких соседей:

— Учитывая стремление НАТО... расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России.

Следующее предложение уже заинтересовало всю Россию:

— При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу.

То есть и участвовать в СВО.

Министр предложил сформировать два новых военных округа — Московский и Ленинградский (вместо одного Центрального.— “Ъ”), три мотострелковые дивизии и армейский корпус, а также две десантно-штурмовые дивизии, пять артиллерийских бригад и пять дивизий морской пехоты...

А потому что все надолго... И даже, такое впечатление, что навсегда.

В планах на 2023 год «принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160. Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта “Борей-А” “Император Александр III”, а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей... Нарастить поставки высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов “Кинжал” и “Циркон”... Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тыс. человек...»

Нет, мало не должно показаться и без мобилизованных.

Верховный главнокомандующий время от времени помечал что-то в блокноте, и было понятно уже, что он будет комментировать.

И выяснилось, что он все-таки решил выговориться.

— Мы всегда...— произнес Верховный главнокомандующий и справедливости ради оговорился: — Почти всегда... Хотели быть частью вот этого так называемого цивилизованного мира! И после развала Советского Союза, который мы допустили своими собственными руками (так саднила раньше только одна рана: нелепо утраченный Крым.— А. К.), нам почему-то казалось, что со дня на день мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира. А как выяснилось, нас там не ждали, несмотря на все наши усилия и попытки,— говорю это, имея в виду свою работу, я тоже предпринимал эти попытки... Наши попытки сблизиться, стать этой частью. Нет.

Это становится похоже на серьезную психотравму. Это саднит не меньше.

Рассказав, что так называемые партнеры на самом деле хотели порвать нашу страну на части, Владимир Путин продолжил:

— Наши геополитические соперники начали использовать все... Я не хочу никого обидеть, но тем не менее скажу... Что плохо лежит, в своих целях... Начали заниматься промыванием мозгов в странах постсоветского пространства, и прежде всего на Украине.

Президент рассказал, как доверчив был порою:

— А мы предпринимали на протяжении десятилетий, я хочу это подчеркнуть, на протяжении десятилетий предпринимали попытки выстроить отношения в новых геополитических условиях! Все делали для того, чтобы в новых условиях выстроить не просто добрососедские, а братские отношения: и кредиты давали, и чуть ли не бесплатные энергоресурсы поставляли — годами! Нет, ничего не работало, просто ничего!

Владимир Путин повторял еще раз: мы же пытались!

Уже было понятно: сейчас он скажет, что другого выхода, кроме 24 февраля, в какой-то момент не оказалось.

— Никакие наши действия по выстраиванию этих отношений, на которые, наверное, надеялись, не были эффективными и не достигали нужной цели,— повторил он.— Я хочу это подчеркнуть: но нас не в чем упрекнуть, говорю это совершенно ответственно. Мы всегда, вы знаете мою позицию, считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю.

Скоро он такой останется один.

— То, что происходит,— это, конечно, трагедия, наша общая трагедия,— говорил президент.— Но она не является результатом нашей политики, а наоборот — является результатом политики других стран, третьих стран, которые всегда к этому стремились, к дезинтеграции русского мира. В известной степени они добились успеха и вытолкнули нас на такую черту, на которой мы оказались.

Это была, надо признать, самая масштабная и эмоциональная попытка объясниться насчет 24 февраля. Ведь он был среди своих, и никто не посчитал бы это никаким оправданием. Просто мужественная констатация фактов в товарищеском кругу.

— Да и все прекрасно понимали,— говорил российский президент людям в форме, для которых эти объяснения на самом деле не имели никакого смысла, ибо в них не содержалось никакого приказа даже между строк,— что, хорошо или плохо, но действующая тогда власть, безусловно, проиграла бы любые выборы, тем более что действовавший тогда президент согласился практически на все требования оппозиции, в том числе и на досрочные выборы! И когда я спрашиваю наших коллег так называемых: «Ну, зачем вы довели дело до госпереворота?» Вы знаете, ответа нет, просто разводят руками — ну, так получилось! Ничего себе так получилось!

Это была продуманная речь. Он до совещания знал, что все это скажет.

— То есть нам дали понять, что никакие пророссийские силы,— говорил Владимир Путин,— а любые политические деятели, журналисты, общественники, которые хоть как-то голос поднимали в пользу развития отношений с Россией... Их просто убивали на улице, и никто ничего не расследовал! Стало понятно, что никаких шансов, просто никаких шансов восстановить отношения с этой частью нашей бывшей общей страны нам не дадут! Просто невозможно! По сути, практика террора была использована беззастенчиво и нагло.

И про нацизм:

— Промывание мозгов гражданам Украины, использование неонацистской, крайне националистической идеологии на протяжении десятилетий, так или иначе, делали свое дело. Ну что это такое?..— он, можно сказать, журил сейчас украинцев.— Пособники Гитлера — но возвели в ранг национальных героев, и это как бы никто не замечает!.. Национализм — вроде как и неплохо, борются за национальные интересы, а то, что это делается на основе фашистской, неонацистской идеологии — этого просто никто не замечает. Со свастиками ходят в центре крупнейших городов, в том числе и в столице, и вроде как и слава богу, так и надо.

Виноваты в том, что все так, были третьи страны, а точнее третья страна, а не простые жители Украины, которым не поздно опомниться.

— Стало очевидным уже тогда, что столкновение с этими силами, в том числе и на Украине, неизбежно, вопрос только был в том, когда это произойдет. И конечно, боевые действия, военные действия — это всегда связано с трагедией и с потерями людей, это мы прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра. Я думаю, что все присутствующие в этом зале прекрасно понимают, о чем я говорю, имея в виду и состояние наших вооруженные сил, и наличие у нас перспективных видов вооружения, техники, которой в других странах нет, а у нас есть. Это все создает определенный запас прочности, и он есть.

Да, в самом деле?

Да:

— Мы знаем свои преимущества: ядерная триада, военно-космические силы, военно-морской флот в отдельных сегментах и так далее. Мы это все знаем, это у нас есть и все это в нужном состоянии находится!

Но все-таки не ястребино прозвучало, не ястребино было до, и сейчас и будет потом... Это хотел, наверное, дать понять Владимир Путин:

— Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности, где надо, а там, где и не надо было на самом деле, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики, прежде всего потому, что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики и так далее не требуют этого! Нам этого просто не нужно! А делать что-то излишнее, в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере, хочу подчеркнуть еще раз, мы не намерены и не будем этого делать!

Видимо, Уралвагонзавод и в рамках пятидневной рабочей недели со всем справится.

Впрочем, в этом предстоит убедиться.

Андрей Колесников