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Коммерсантъ FM
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Мордашов продал долю в банке «Россия»

Бизнесмен Алексей Мордашов продал долю в банке «Россия». Он стал совладельцем банка в 2003 году, приобретя на компанию «Северсталь» 8,8% акций. В 2022 году господин Мордашов попал под санкции США и ЕС.

Алексей Мордашов

Алексей Мордашов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Алексей Мордашов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«На текущий момент Алексей Мордашов не владеет долями в банке "Россия" и "Национальной медиа группе"»,— сказал ТАСС представитель основного акционера «Северстали». Подробности сделки не раскрываются.

Согласно публикации в Официальном журнале ЕС, компании Алексея Мордашова «Севергрупп» по состоянию на 2017 год принадлежало около 5,4% банка «Россия», который работает в Крыму.

В мае источники РБК и Bloomberg сообщали, что структуры бизнесмена вышли из капитала НМГ. В 2021 году состояние господина Мордашова оценивалось в $29,1 млрд, в этом — в $13,2 млрд.

Банк «Россия» преимущественно обслуживает крупных корпоративных клиентов, головной офис банка находится в Санкт-Петербурге. Находится под блокирующими санкциями США и ЕС, отключен от SWIFT.

Мария Федотова

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