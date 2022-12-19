Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С широко раскрытыми газами

Владимир Путин и Александр Лукашенко в Минске договорились о новой цене на газ для Белоруссии

19 декабря в Минске президент России встретился с президентом Белоруссии и обсудил с ним не только цены на газ, но и итоги чемпионата мира по футболу, а также поставки С-400, «Искандеров» и явно что-то еще. С подробностями из Минска — специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Александр Лукашенко, конечно, рад, что Владимир Путин наконец-то к нему приехал, а не как обычно

Александр Лукашенко, конечно, рад, что Владимир Путин наконец-то к нему приехал, а не как обычно

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Лукашенко, конечно, рад, что Владимир Путин наконец-то к нему приехал, а не как обычно

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Елка в минском Дворце независимости была, конечно, искусственная, как и много чего еще в этой поездке. Но все-таки была, стояла справа от входа, ковровой дорожки и госфлагов России и Белоруссии — такое впечатление, что на всякий случай, вдруг понадобится.

Участники встречи съезжались не торопясь. Особенно это, разумеется, касалось Владимира Путина.

Вот Александр Лукашенко не опаздывает в Кремль так, как Владимир Путин — во Дворец независимости.

Но к половине четвертого все остальные были уже здесь.

Обстановка в минском Дворце независимости новогодняя

Обстановка в минском Дворце независимости новогодняя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Обстановка в минском Дворце независимости новогодняя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Аппарат,— рассказывал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов о проблемах с российским космическим кораблем «Союз МС-22», пристыкованным к международной космической станции,— находится в нормальном состоянии. Но ситуация действительно не очень приятная, сейчас экипажу ничего не угрожает, он находится на станции, на МКС, комиссия будет решать, что делать.

Это, впрочем, уже звучало тревожно.

— Спешки никакой нет,— продолжал между тем Юрий Борисов.— Образовано две рабочие группы, которые в конце концов решат, как мы будем выходить из этой ситуации… Если у нас будет полная уверенность в работоспособности корабля, то он будет использован для штатного спуска, как и запланировано, в марте месяце. Если ситуация будет развиваться по другой траектории, то у нас, конечно, есть другие варианты… У нас подготовлен будет корабль быстрее, чем в марте. Мы его подготовим где-то к 19 февраля, он уже находится на космодроме Байконур,— продолжал господин Борисов.

Это по крайней мере было откровенно.

— Тогда просто отстыкуем «МС-22», он спустится на Землю (то есть сгорит.— А. К.), а мы отправим за экипажем второй корабль.

— «МС-23», значит, не сможет раньше конца февраля стартовать? — допытывался корреспондент «Первого канала» Константин Панюшкин.

— Главное, без спешки и всякого хайпа, который сегодня находится в информационном пространстве, принимать грамотные решения,— реагировал глава «Роскосмоса».

— Если «МС-22» уйдет без экипажа, а на «МС-23» придет другой экипаж, то в случае чего ему возвращаться-то не на чем? — продолжал допытываться корреспондент.

— Что значит возвращаться не на чем? — недоумевал уже господин Борисов.— Произойдет сдвижка просто!

— Если пустой уходит «22»…

— То на смену идет «23»,— начинал терять терпение глава «Роскосмоса».

— И получается, без корабля остается экипаж «23»!

— Просто сдвижка по всей программе на время!

— Но какое-то время экипаж будет без корабля на МКС!

— Я не понимаю! Что вы имеете в виду?!

— Если отстыковали «22», он сгорел в атмосфере…

— В этот момент да,— внезапно согласился Юрий Борисов.— Пристыкуется «23», и все станет на свои круги (очевидно, прежде всего орбитальные.— А. К.).

Оно все-таки не очень пока становилось, но испытывать терпение господина Борисова уже казалось совсем рискованным. Но да, получалось, что космонавты, которые прибудут на МКС с «МС-23», останутся, если что, на какое-то время без спускаемого аппарата. Впрочем, тут никто, кроме Константина Панюшкина, беды, кажется, не видел, а он да, переживал, особенно после того, видимо, как встретил чуть более года назад, на Байконуре, на одном таком спускаемом аппарате артистов театра и кино.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Впрочем, еще позже Юрий Борисов сказал, решив, очевидно, перестать скрывать уже хотя бы что-нибудь, что на самом деле «МС-23» полетит на МКС без экипажа. Вот оно в чем дело-то.

— А вы с какой миссией здесь? — поинтересовался я у господина Борисова.

— Сейчас шесть белорусских кандидатов в космонавты прибыли в ЦУП (Центр управления полетами.— “Ъ”),— признался он,— и проходят уже обследование. Мы отберем двух кандидатов, и осенью 2023 года — планируемый запуск.

— То есть окончательное решение не за Александром Григорьевичем Лукашенко? — удивился я.

Он, казалось мне, не должен пускать этот процесс на самотек.

— Космос — это такая… особая…

— Да, но вот в Минске многие думают, не будут ли одного из космонавтов звать Николаем,— предположил и я.

— Нет! — смеялся глава «Роскосмоса».— По крайней мере мне это неизвестно.

— А ничего, что ваша деятельность на посту главы «Роскосмоса»,— спросил я,— по сути, начинается с такого инцидента? Господину Рогозину (бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.— “Ъ”) везло, похоже, больше. Вы не суеверный?

— Каждый человек отчасти суеверный,— сказал Юрий Борисов.— Я тоже.

Да, я заметил: среди тех, кто занимается космосом, несуеверных нет.

— Пока, по предварительной информации, это космический мусор или метеорит… Вряд ли кто может застраховаться от такого. Главное — правильно все сделать для спасения экипажа,— произнес глава «Роскосмоса» и спохватился: — Сейчас никаких угроз не существует!

— А, может, планируется выход в открытый космос, чтобы попытаться устранить проблему? — спросил я.

— Думаю, что эту неисправность тяжело будет устранить,— добавил Юрий Борисов.— Практически добраться очень тяжело. Пока, самое главное, температура на корабле стабильна, все агрегаты в рабочем состоянии, двигатели мы попробовали, все ориентации, сближения… Все работают…— пожал он плечами.

Но холодком-то повеяло. Космическим, конечно.

В аэропорту российский президент был встречен белорусскими цветами (непривычно), хлебом-солью и девушками (более привычно). Александр Лукашенко постоял за девушкиными спинами, пока Владимир Путин ел хлеб, потом они пошли к Aurus господина Лукашенко, российский президент хотел было сесть на привычное место справа, но президент Белоруссии легонько подтолкнул его, и тот вошел в Aurus сзади и сел слева. А привычное место президент Белоруссии занял сам.

А до этого господин Путин поздоровался и с тем самым Николаем, конечно, тоже. Сын президента Белоруссии, без сомнения, тоже встречал российского президента.

Войдя в огромный холл Дворца независимости, президенты России и Белоруссии сделали было несколько шагов по ковровой дорожке к флагам, на фоне которых необходимо было сфотографироваться, но внезапно Владимир Путин, следуя по направлению, заданному его протоколом, свернул резко вправо (видимо, к своей комнате отдыха) и оставил Александра Лукашенко одного в пальто (сам, очевидно, намерен был его снять). Тот жестами просил, а то и умолял российского президента вернуться и поступить как должно, но господин Путин своему протоколу доверял, очевидно, гораздо больше, чем Александру Лукашенко, и тоже жестами обозначил, что пойдет куда считает нужным. На этом они так внезапно и расстались, не поснимавшись на память.

Помощник президента России Юрий Ушаков хочет, чтобы все получилось

Помощник президента России Юрий Ушаков хочет, чтобы все получилось

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Помощник президента России Юрий Ушаков хочет, чтобы все получилось

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

И только через полчаса встретились — уже на втором этаже, перед заседанием в расширенном составе, где тоже были на всякий случай припасены флаги, и сфотографировались наконец на их фоне уже без верхней одежды.

И Александр Лукашенко уже приступил к любимому занятию, то есть выступал не по делу, а, казалось, просто так: он поздравлял Владимира Путина с наступающим Новым годом и повторял при этом, что у него будет возможность еще поздравить российского президента в кругу близких ему других президентов СНГ (в Санкт-Петербурге 27 декабря.— А. К.).

— Даже наши так называемые западные партнеры очень спокойны, что мы так часто встречаемся,— с небольшой долей вероятности предположил президент Белоруссии.— Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости (похоже, Александр Лукашенко попросит еще более льготных цен на российский газ для Белоруссии, хотя они и так невыносимо небольшие, впрочем, выше, чем стоит газ для российских регионов.— А. К.), мы все же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы… Россия и Беларусь, как мы с Владимиром Владимировичем говорим (это будет подчеркнуто еще не раз: «мы с Владимиром Владимировичем…».— А. К.), открыты для диалога с другими государствами, в том числе и с европейскими!..

Они-то открыты. Поддерживать его с ними только уже никто из этих государств не хочет.

— Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума!..— продолжал президент Белоруссии.— И перейдем (с облегчением.— А. К.) к вопросам будущего мироустройства!

В амбициях Александра Лукашенко никто никогда и не сомневался.

— Мы ни в коем случае не должны повторить ошибки, допущенные после распада Советского Союза! — воскликнул президент Белоруссии, который и сам активно участвовал если не в распаде, то уж в совершении всяких ошибок точно.

— Нам в целом удалось преодолеть негативные последствия санкционного давления,— продолжал господин Лукашенко.— Но пока не все получилось! По ряду чувствительных тем правительства, как они заявляют, исчерпали переговорные возможности.

То есть всё; не могут больше ни о чем договориться. Уступок по газу не предусмотрено без допуказаний. Даже Алексей Миллер, глава «Газпрома», в Минск не прилетел.

— Позиции сторон сформулированы… их предстоит еще раз обсудить в широком составе (с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу, главой «Росатома» Алексеем Лихачевым…— А. К.). Правительства считают, что без нас с вами, Владимир Владимирович, достичь согласия по отдельным вопросам невозможно! Вот и причина нашего с вами сегодняшнего совещания!..

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Наконец-то все выяснилось, а точнее, как всегда, окончательно запуталось.

— Беларусь является, безусловно, нашим союзником в самом прямом смысле слова,— обозначил и господин Путин.— В сфере энергетики Россия в ущерб себе, но тем не менее продолжает атомный проект! Атомную электростанцию строим, первый блок работает, и он замещает…— господин Путин посмотрел, кажется, на российского вице-премьера Алексея Оверчука, но помог ему, как всегда, господин Лукашенко.— Да, 4,5 млрд кубометров газа!

— Ущерб… Вы поясните… А то подумают!..— торопливо добавил президент Белоруссии.

— Могли бы газ продавать дополнительно, а вместо этого электростанция работает, и объем вырабатываемой энергии соответствует 4,5 млрд кубометров газа, которые «Газпром» мог бы поставлять на рынок,— пояснил за ущерб Владимир Путин.

Да, так было понятней.

— Но теперь уже не поставляет! — продолжил российский президент.

На словах, что у России и Белоруссии есть планы по сотрудничеству в космосе, трансляция оборвалась. Дальше, видимо, Владимир Путин рассказывал коллегам примерно то же, что мне — Юрий Борисов.

Пресс-конференция уже должна была начаться: переговоры в расширенном составе и так продолжались долго, и уже даже прозвучал некоторый анонс новых договоренностей по цене на российский газ для Белоруссии — их должны были обнародовать на пресс-конференции Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Но ничего не начиналось: президенты России и Белоруссии решили обсудить еще что-то. Больше всего из-за этого маялись министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Они сидели в центре первого ряда, и журналисты нависли было над ними коршунами, а точнее, воробьями. Но они молчали, в крайнем случае уходили курить, и вот все что удалось извлечь из этого молчания журналистам: одна из них выпросила селфи с Сергеем Шойгу.

Я считаю, это был апофеоз, в том числе и всей грядущей пресс-конференции.

Появившись и получив слово, Владимир Путин рассказал, что основные переговоры, в том числе и чувствительные, то есть в сфере энергетики, закончились согласованием. Прозвучало многообещающе, прежде всего для Белоруссии.

Кроме того, выяснилось, что еще до саммита СНГ Александр Лукашенко сам приедет в Подмосковье, в Центр подготовки космонавтов. Да, скучно не будет. Там, видимо, и произойдет окончательный отбор. И Александр Лукашенко все же в нем поучаствует.

— В состав делегации входили самые высокие люди! — обратил внимание Александр Лукашенко.— Вместе мы смогли не только выстоять, но и создать возможности для развития наших экономик!.. Мы справляемся с вызовами! — воскликнул президент Белоруссии.— Неожиданно для самих себя открываем наш огромный потенциал!.. Но темпы, темпы и еще раз темпы!.. То, что мы производим, процентов на 60 только можем потребить!.. Вот отсюда мы чего-то можем!.. Мы с россиянами создадим образцы, которых не видел мир!

Да, можно себе представить.

— Не рухнули и не рухнем! — заключил Александр Лукашенко.

Говоря о боевом братстве и союзном государстве, президент Белоруссии сообщил:

— Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400 и, самое главное, комплекс «Искандер»! Это не угроза кому-то… Владимир Владимирович, вы сделали решительный шаг в поддержке Белоруссии!

Было сказано с таким выражением, что мне показалось: это угроза Владимиру Владимировичу.

— У России нет заинтересованности кого-либо поглощать,— заявил к тому же господин Путин, отвечая на вопрос белорусского журналиста.— Вот там прозвучало: поглощение!.. Да не в этом дело!.. (То есть ну подумаешь — поглощение…— А. К.). Проблема в том, что у нас разные уровни субсидирования! Уровни разные, подходы разные!.. Когда недобросовестные критики со стороны либо не понимают этого, либо специально говорят… Все остальное — наносное!.. В этот момент я подумал, что по ценам не договорились.

— Это тезисы из-за рубежа, наших беглых… (то есть белорусов.— А. К.),— энергично поддержал господин Лукашенко.— Это им подбрасывают!.. Об этом из-за границы как будто нам начинают говорить!.. Мы что, производим газ? Нет, получаем из братской России!..

То же и с нефтью, продолжал президент Белоруссии. То есть, видимо, все-таки, слава Богу, не договорились.

— Чтоб никто нас больше никогда не наклонял! — продолжил Александр Лукашенко.— Россия без нас обойдется. А мы без нее — нет!.. И в трудную минуту он не отказал! — показал господин Лукашенко пальцем на господина Путина.— Мы самые вредные, самые токсичные люди на планете! Я говорю ему, что я. Он говорит, что он… Решили, в общем, что оба! Не получится у них разорвать наши отношения!

— Частые встречи востребованы,— вступил Владимир Путин.— А когда некоторые наши партнеры с рынка уходят, для наших белорусских партнеров открывается новое окно возможностей!

Да, тут кто-то кого-то выгораживал. Видимо, оба друг друга.

Впрочем, я, очевидно, оказался не так уж прав.

— Договоренности в энергетике достигнуты,— сообщил Александр Лукашенко.— Они выгодны для нас. Это новая тема в области поставок газа. Скажу одно: мы удовлетворены.

Причем оказалось, что на все ближайшие три года.

Тут Владимир Путин получил вопрос про финал чемпионата мира по футболу, который состоялся накануне в Катаре, а также про французского президента Эмманюэля Макрона, бурно реагировавшего, как известно, на игру и проигрыш своей команды.

Но Владимир Путин не успел ничего сказать. Александр Лукашенко принял удар на себя, никого уже не спрашивая:

— Он (господин Макрон.— А. К.) бы позвонил Владимиру Владимировичу и ждал бы такого поздравления! — произнес президент Белоруссии, вспомнив про звонок господина Путина президенту Аргентины.— Я пошутил.

— Я смотрел вторую половину, когда счет был уже 2:2. Не мог удержаться, чтобы не позвонить президенту Аргентины. Думаю, что они заслужили эту победу,— как-то невесело прокомментировал господин Путин.

— Я всегда болею за Бразилию,— только начал, судя по всему, отвечать за коллегу Александр Лукашенко.— Даже не за Аргентину! Для них это что-то святое!.. В детстве, в молодости я играл в футбол… Я посмотрел даже разминку! Аргентина заслужила!.. Будем откровенны, Господь был с Францией!.. Но Господь отступил как истинный творец и уступил победу Аргентине! Поддерживаю Владимира Путина: Аргентина заслужила эту победу в этом матче! — спохватился Александр Лукашенко.— Такого не было даже в Москве!

То есть это чего-то да стоило.

— Не буду противоречить старшему брату: заслужили! — заключил президент Белоруссии.

Александра Лукашенко, правда, никто не спрашивал. Но он отвечал от этого еще подробней и с еще большим энтузиазмом.

После пресс-коференции оставалось только узнать у министра энергетики Николая Шульгинова, о каких все-таки ценах договорились президенты.

Но он, выходя их зала, судя по всему, честно сказал, что вместе с нами первый раз услышал, что и правда договорились.

— И вы не знаете, какая цена,— попробовал я уточнить у министра.

Он, кажется, уже не услышал, но зато услышал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

— Я знаю! — воскликнул он.— Я знаю. Справедливая. Она справедливая.

И все равно хотелось бы понять, для кого.

Андрей Колесников, Минск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...