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Коммерсантъ FM
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Объем торгов на рынках Мосбиржи с начала года превысил 1 квадриллион рублей

Суммарный объем торгов на рынках Московской биржи с начала года превысил 1 квадриллион руб. Это уже больше, чем за весь 2021 год, сообщил глава биржи Юрий Денисов. В прошлом году этот показатель составил 1,009 квадриллиона руб.

Юрий Денисов

Юрий Денисов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Юрий Денисов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Основной вклад в этот результат внес денежный рынок, который перераспределял деньги на рынке и обеспечивал ликвидностью всех участников торгов»,— рассказал господин Денисов на брифинге (цитата по Reuters).

Он утверждает, что российский финансовый рынок «смог адаптироваться к нестандартной ситуации и продолжить стабильную работу». По его словам, с января через инфраструктуру Мосбиржи разместили облигаций почти на 5 трлн руб., объем размещения ОФЗ составил 2,94 трлн руб.

На этой неделе курсы основных валют на российском рынке обновили многомесячные максимумы. В частности, курс доллара приближался к отметке 68,5 руб./$, евро — к 72,6 руб./€, юаня — к 9,8 руб./CNY. Этому способствовали рост спроса из-за опасений снижения притока валютной выручки в страну, а также новый пакет санкций Европы.

Подробности — в публикации «Ъ» «На валюту поступил спрос».

Лаура Кеффер

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