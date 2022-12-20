Пост Месси о победе на чемпионате мира набрал рекордное число лайков в Instagram

Публикация нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) о победе на чемпионате мира стал самым популярным за всю историю соцсети, набрав рекордное количество лайков. По состоянию на 13:00 мск их было 56, 53 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Публикация Лионеля Месси

Публикация Лионеля Месси



В публикации-рекордсмене содержится галерея фотографий, на которых Месси держит чемпионский кубок. На аккаунт Лионеля Месси подписано около 402 млн человек — по количеству подписчиков в Instagram он уступает лишь португальскому футболисту Криштиану Роналду (519 млн подписчиков) и официальному аккаунту Instagram (580 млн).

Предыдущий рекорд по количеству лайков побила фотография яйца в Instagram-аккаунте с названием world_recors_egg. На данный момент на изображении яйца стоит более 56,03 млн отметок «мне нравится».

Аргентина обыграла в финале ЧМ-2022 сборную Франции. Основное время закончилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3, серия пенальти — 4:2. Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата и чемпионом мира 2022 года.

Подробнее об итогах ЧМ-2022 по футболу — в материале «Ъ» «Короли своего времени».

Дарья Эрозбек