Совет федерации одобрил лишение свободы и штраф 5 млн рублей за осквернение георгиевской ленты

Закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символу воинской славы, одобрен Советом федерации. Согласно закону, за осквернение георгиевской ленты предусмотрено наказание в виде штрафа до 5 млн руб., а также лишения свободы до пяти лет.

Наказание за осквернение предметов воинской славы предусмотрено ст. 354.1 («Реабилитация нацизма»). Для физических лиц за осквернение символа воинской славы предусмотрено наказание до 3 млн руб., а также лишение свободы на срок до трех лет. За осквернение группой лиц или через интернет предусмотрен штраф от 2 млн до 5 млн руб., а также лишение свободы до 5 лет.

Глава парламентского комитета Андрей Картаполов, объясняя необходимость этого закона, говорил, что на Украине за ношение ленты «мучают и даже убивают». По его словам, закон направлен на «защиту идентичности, истории и каждого гражданина».

Подробнее о том, что происходит на 303-й день после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина