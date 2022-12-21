Собянин: наступят времена, и москвичи смогут участвовать во всех массовых мероприятиях

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на митингах, в отличие от городских мероприятий, нельзя контролировать соблюдение санитарных мер. С чем связано отсутствие контроля, он не уточнил, хотя митинги также должны получать согласование властей. Господин Собянин рассчитывает, что «наступят времена», и горожане смогут свободно участвовать во всех мероприятиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Он поднял эту тему в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности столичного правительства в Мосгордуме. «Государственные мероприятия — под эгидой органов государственной власти — обеспечивают достаточный контроль и ответственность за проведение такого рода мероприятий с точки зрения санитарных требований, что невозможно добиться при проведении каких-то других мероприятий, которые невозможно контролировать ни по численности, ни по форме проведения»,— утверждает мэр (цитата по «РИА Новости»).

Когда именно могут снять ограничения на митинги, Сергей Собянин не сказал. «Я думаю, что наступят времена — и москвичи, конечно, будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это было в предыдущие годы»,— заверил московский мэр.

В Москве запрещено проводить любые акции протеста, в том числе одиночные пикеты. Власти города объясняют это противоэпидемиологическими мерами, которые действуют со времен пандемии коронавируса, хотя еще в марте разрешили проведение культурных и спортивных мероприятий. Все остальные ограничения из-за COVID-19 Роспотребнадзор снял летом.

В городе регулярно проходят массовые мероприятия, в том числе митинги-концерты. В частности, в марте на 90-тысячном стадионе «Лужники» прошел митинг-концерт, посвященный восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В нем принял участие президент Владимир Путин. Он также выступил на концерте на Красной площади в честь присоединения к России четырех регионов в сентябре. МВД оценивало число посетителей концерта в 180 тыс.

О попытке оспорить запрет на митинги через Конституционный суд — в материале «Ъ» «Суд оценит массовость пандемии».

Лаура Кеффер