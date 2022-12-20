Профицит давит на никель

«Норникель» может в следующем году снизить производство никеля на 10% — до уровня 2021 года, когда компания столкнулась с аварией на ключевых рудниках. Причиной стал профицит на рынке, который усугубляется нежеланием европейских покупателей брать российский металл. Корректировка производства может стать причиной роста волатильности цен на никель, который в этом году уже стал причиной паники на LME. На фоне нестабильности растут разговоры об уходе мирового рынка от ценообразования на базе LME в пользу китайских бирж, чьи цены ниже и менее волатильны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Норникель» сообщил о планах снизить производство никеля в 2023 году на 10% на фоне профицита и отказа европейских компаний от закупок российского металла, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. О сокращении производства, по данным агентства, российская компания уведомила своих покупателей. В «Норникеле» не дают комментариев.

«Норникель» на этот год прогнозировал производство 205–215 тыс. тонн никеля. При снижении на 10% производство будет на уровне 2021 года, когда компания столкнулась с затоплением ключевых рудников.

В ноябрьском обзоре металлов «Норникеля» говорится об увеличении прогноза профицита никеля с 109 тыс. тонн в этом году до 110 тыс. тонн в 2023 году. Общее производство металла увеличится на 8%, до 3,45 млн тонн, а потребление — на те же 8%, до 3,34 млн тонн. Избыток вновь будет заметен в основном в сегменте низкосортного материала, хотя распространится и на высокосортный никель, используемый в аккумуляторах.

Крупнейшим покупателем никеля в мире является Китай. Снижение производства никеля может привести к росту волатильности цены на металл. В этом году цены выросли на 40%, а в марте LME приходилось останавливать торги никелем, после того как цена на металл превысила $100 тыс. за тонну. Сейчас фьючерс с поставкой через три месяца стоит $27,7 тыс.

Большие колебания цен уже вызвали сомнения в статусе котировок LME как глобального эталона. Как писала газета Financial Times, трейдеры считают цену фьючерса не соответствующей реалиям рынка. Аналитик CRU Group Нихил Шах утверждает, что цена должна быть ниже $20 тыс., так как мировая экономика вступила в период замедления, а Индонезия повысила производство никеля.

На этом фоне китайские покупатели попросили производителей в 2023 году перейти с контрактов на базе LME на контракты Шанхайской фьючерсной биржи, цены которой традиционно ниже и менее волатильны.

По данным Reuters, китайские покупатели считают, что цены на LME не отражают фундаментальных факторов: снижение ликвидности и низкий уровень запасов не приводят к снижению цен, которые остаются неизменно высокими.

Долгосрочные перспективы никеля позитивны. Wood Mackenzie оценивает потребность дополнительного производства никеля в 2026–2038 годах в 1,65 млн тонн. В теории это возможно, так как с 2011 по 2023 год было введено 1,8 млн тонн мощностей. Подавляющая их часть была создана в Индонезии, и такие темпы имели побочные эффекты для экологии. С учетом планов Индонезии по сохранению окружающей среды повторение таких темпов роста станет сложной задачей.

Евгений Зайнуллин