Глава Минцифры: VPN-сервисы в России не приживаются

Доля россиян, использующих сервисы, упала до значений марта—апреля, утверждает глава Минцифры Максут Шадаев. Он назвал это «позитивной новостью» и заявил, что VPN в России «не приживается».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Шадаев поднял эту тему на совместном заседании комитетов по контролю и по информационной политике Госдумы. Он рассказал, что летом доля трафика VPN увеличивалась. Сейчас она якобы вернулась к весенним показателям.

«Позитивная на самом деле новость, что, анализируя трафик мобильных операторов, мы видим, что доля VPN в какой-то момент начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень. То есть в общем VPN в стране у нас пока не приживаются»,— сказал министр.

VPN стали чаще использовать на фоне блокировки в России соцсетей Facebook и Instagram (обе принадлежат Meta, которая признан в РФ экстремистской и запрещена). США вдвое увеличили финансирование разработчиков VPN из-за роста числа российских пользователей. Глава Минцифры обещал не наказывать за использование VPN.

О спросе на VPN-сервисы в России читайте в материале «Ъ» «Блок в обход».

Лаура Кеффер