Только 13% россиян готовы полностью отказаться от наличных

45% населения России было бы очень недовольно отменой наличных денег, 19% — скорее недовольно. Полностью заменить оплату наличными деньгами на безналичный расчет готово 13% россиян. Это показал опрос финансового маркетплейса «Сравни» с числом респондентов более 1,2 тыс. человек.

«Сравни» отмечает, что интерес к дебетовым картам у граждан России вырос на 70% в сравнении с 2021 годом. Более всего популярность поднялась у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Однако у 26% россиян нет платежных карт.

По оценкам ЦБ, к концу сентября доля безналичных платежей составила 77,7%. По итогам 2023 года ожидается рост доли безналичных операций в розничной торговле до 78–80%.

С начала спецоперации пики спроса на наличные деньги фиксировали несколько раз. Первый — с 24 на 25 февраля, показатель тогда поднялся почти в 12,5 раза, до 1389,8 млрд руб. Также интерес к наличным поднялся после начала мобилизации в России — в девять раз, с 14,2 млрд до 132,1 млрд руб. Следующий скачок был в день подписания договоров о присоединении к России новых территорий. По данным ЦБ, объем наличных вырос в два раза, до 144,8 млрд руб.

Динамика наличных денег — в инфографике «Ъ».

Полина Собакина