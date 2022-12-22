Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-глава Юникредит-банка Алексеев станет руководителем «Открытия» вместо Задорнова

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов покинет должность в начале 2023 года. ВТБ подтвердил информацию «Ъ», что его место займет экс-глава Юникредит-банка, бывший зампред правления Центробанка Михаил Алексеев.

Предыдущая фотография
Михаил Алексеев

Михаил Алексеев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Михаил Задорнов

Михаил Задорнов

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров

Следующая фотография
1 / 2

Михаил Алексеев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Михаил Задорнов

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров

«Мы благодарны ему за проделанную работу. На должность председателя правления будет выдвинут Михаил Алексеев. Ожидаем, что в составе правления также будут большие изменения»,— сообщил представитель ВТБ журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Банк России и ВТБ заключили договор о реализации 100% акций «ФК Открытие». Цена покупки составит 340 млрд руб. 233,1 млрд руб. будет оплачено денежными средствами. 106,8 млрд руб. — облигациями федерального займа. Право собственности перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года.

О том, что господин Алексеев может возглавить банк, ранее сообщили источники «Ъ». Они рассказали, что ВТБ рассчитывает интегрировать «Открытие» в свою структуру за год-полтора и по крайней мере на это время последнему нужен председатель правления, который не имеет прямого отношения ни к одному, ни к другому банку. Назначение господина Алексеева инициировал ВТБ, ЦБ поддержал кандидатуру.

Подробнее о назначении — в материале «Ъ» «"Открытие" нового главы».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...