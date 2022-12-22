Экс-глава Юникредит-банка Алексеев станет руководителем «Открытия» вместо Задорнова

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов покинет должность в начале 2023 года. ВТБ подтвердил информацию «Ъ», что его место займет экс-глава Юникредит-банка, бывший зампред правления Центробанка Михаил Алексеев.

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«Мы благодарны ему за проделанную работу. На должность председателя правления будет выдвинут Михаил Алексеев. Ожидаем, что в составе правления также будут большие изменения»,— сообщил представитель ВТБ журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Банк России и ВТБ заключили договор о реализации 100% акций «ФК Открытие». Цена покупки составит 340 млрд руб. 233,1 млрд руб. будет оплачено денежными средствами. 106,8 млрд руб. — облигациями федерального займа. Право собственности перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года.

О том, что господин Алексеев может возглавить банк, ранее сообщили источники «Ъ». Они рассказали, что ВТБ рассчитывает интегрировать «Открытие» в свою структуру за год-полтора и по крайней мере на это время последнему нужен председатель правления, который не имеет прямого отношения ни к одному, ни к другому банку. Назначение господина Алексеева инициировал ВТБ, ЦБ поддержал кандидатуру.

Подробнее о назначении — в материале «Ъ» «"Открытие" нового главы».

Леонид Уварчев