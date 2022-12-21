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Коммерсантъ FM
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Сенат утвердил назначение Линн Трейси послом США в России

Сенат Конгресса США поддержал утверждение Линн Трейси в качестве кандидата на пост посла в России. За нее проголосовали 93 сенатора, против — два. Госпожа Трейси сейчас занимает пост посла в Армении и станет первой женщиной, занявшей аналогичную должность в России.

Линн Трейси

Линн Трейси

Фото: U.S. Embassy in Armenia

Линн Трейси

Фото: U.S. Embassy in Armenia

О том, что Линн Трейси — самый вероятный кандидат на пост посла в России, «Ъ» узнал 13 сентября. Ранее госпожа Трейси работала в Москве в качестве заместителя посла (в 2014–2017 годах).

Чем известна Линн Трейси

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На посту она меняет Джона Салливана, покинувшего эту должность в сентябре.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Трудная доля посольская».

Мария Федотова

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