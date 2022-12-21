Сенат утвердил назначение Линн Трейси послом США в России

Сенат Конгресса США поддержал утверждение Линн Трейси в качестве кандидата на пост посла в России. За нее проголосовали 93 сенатора, против — два. Госпожа Трейси сейчас занимает пост посла в Армении и станет первой женщиной, занявшей аналогичную должность в России.
Линн Трейси
Фото: U.S. Embassy in Armenia
О том, что Линн Трейси — самый вероятный кандидат на пост посла в России, «Ъ» узнал 13 сентября. Ранее госпожа Трейси работала в Москве в качестве заместителя посла (в 2014–2017 годах).
На посту она меняет Джона Салливана, покинувшего эту должность в сентябре.
Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Трудная доля посольская».