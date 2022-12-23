Председатель Евросовета выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН

ООН необходимо разработать механизм приостановки членства России в Совете безопасности, поскольку она систематически нарушает международное право, считает председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он подчеркнул, что не поддерживает полное исключение страны из Совбеза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шарль Мишель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Шарль Мишель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете безопасности»,— заявил господин Мишель в интервью RTVI.

При этом глава Евросовета признал, что «на данный момент это невозможно, это приведет в тупик сам концепт безопасности ООН».

«Впрочем, мы видели, что и до начала этой войны концепт безопасности ООН уже сильно барахлил… так что я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования ООН будет обязательна»,— добавил господин Мишель.

Глава Евросовета отметил, что структура безопасности ООН зачастую оказывается бессильна при разрешении больших международных проблем, в частности, конфликта на Украине. По его мнению, сейчас ООН в полной мере не учитывает баланс современного миропорядка, что также проявляется в кризисе представительства африканских и латиноамериканских стран в организации.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американское руководство хочет исключения России из Совбеза ООН, но пока не видит такой возможности. Президент Украины Владимир Зеленский призывает к приостановке членства России в Совбезе с начала марта.

Подробнее о проблемах исключения России из международных организаций — в материале «Ъ» «Исключение из прав».

Андрей Сапожников