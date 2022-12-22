Россия опустилась с 33-го на 37-е место в рейтинге FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала обновленный рейтинг сборных по итогам чемпионата мира в Катаре. Россия, которая не принимала участия в соревнованиях из-за санкций, опустилась с 33-й строчки на 37-ю.
Ставшая чемпионом Аргентина поднялась с 3-го на 2-е место, лидером остается Бразилия, которая вылетела с ЧМ-2022 в 1/4 финала. Франция, ставшая серебряным призером, поднялась с 4-й на 3-ю строчку. Бельгия опустилась со 2-го на 4-е место, Англия сохранила за собой 5-ю строчку.
Лидеры рейтинга:
- Бразилия — 1840,77 очка;
- Аргентина — 1838,38;
- Франция — 1823,39;
- Бельгия — 1781,3;
- Англия — 1774,19;
- Нидерланды — 1740,92;
- Хорватия — 1727,62;
- Италия — 1723,56;
- Португалия — 1702,54;
- Испания — 1692,71.
Чемпионат мира в Катаре завершился 18 декабря. Аргентина в финале обыграла Францию по пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3. Аргентинец Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата, француз Килиан Мбаппе — лучшим бомбардиром.
О внимании россиян к ЧМ-2022 — в материале «Ъ» «Футбол не наглядный».