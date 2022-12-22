Россия опустилась с 33-го на 37-е место в рейтинге FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала обновленный рейтинг сборных по итогам чемпионата мира в Катаре. Россия, которая не принимала участия в соревнованиях из-за санкций, опустилась с 33-й строчки на 37-ю.

Ставшая чемпионом Аргентина поднялась с 3-го на 2-е место, лидером остается Бразилия, которая вылетела с ЧМ-2022 в 1/4 финала. Франция, ставшая серебряным призером, поднялась с 4-й на 3-ю строчку. Бельгия опустилась со 2-го на 4-е место, Англия сохранила за собой 5-ю строчку.

Лидеры рейтинга:

Бразилия — 1840,77 очка; Аргентина — 1838,38; Франция — 1823,39; Бельгия — 1781,3; Англия — 1774,19; Нидерланды — 1740,92; Хорватия — 1727,62; Италия — 1723,56; Португалия — 1702,54; Испания — 1692,71.

Чемпионат мира в Катаре завершился 18 декабря. Аргентина в финале обыграла Францию по пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3. Аргентинец Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата, француз Килиан Мбаппе — лучшим бомбардиром.

О внимании россиян к ЧМ-2022 — в материале «Ъ» «Футбол не наглядный».

Леонид Уварчев