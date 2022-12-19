Газ пожиже, потолок пониже

Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ, который начнет действовать с 15 февраля 2023 года и составит около €180 за 1 MВт•ч, или $1,9 тыс. за 1 тыс. кубометров. Механизм заработает только при условии, если фьючерс на крупнейшем европейском газовом хабе TTF в течение трех дней не только превысит этот уровень, но и оторвется от цен СПГ больше чем на €35. Аналитики считают, что новый механизм может быть применен уже текущей зимой и несет для ЕС риски ухода СПГ в Азию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теплая зима может и не дать Европе увидеть в действии ограничение максимальных цен на газ

Фото: Patricia Rehe / ANP MAG / ANP / AFP Теплая зима может и не дать Европе увидеть в действии ограничение максимальных цен на газ

Фото: Patricia Rehe / ANP MAG / ANP / AFP

Европейские страны утвердили механизм коррекции рынка, в соответствии с которым цена на газ на самом ликвидном в Европе хабе TTF будет ограничена, если превысит уровень в €180 за 1 MВт•ч ($1,9 тыс. за 1 тыс. кубометров). Эта мера вводится для предотвращения резких колебаний цен на газ, споры о целесообразности ее принятия велись европейскими чиновниками последние несколько месяцев. Соглашение достигнуто на фоне набирающего обороты энергокризиса, вызванного сокращением поставок газа из РФ.

Ограничение будет вступать в силу, если фьючерс на индекс TTF со сроком экспирации в ближайший год будет превышать уровень в €180 за 1 MВт•ч в течение трех дней. Однако ограничение не заработает, если разница между котировкой на хабе и ценой СПГ в Европейском регионе не превысит €35 за 1 MВт•ч.

Таким образом, если цены на СПГ будут высокими, потолок цен может никогда не быть применен.

Он вступит в силу с 15 февраля сроком на один год и не коснется внебиржевого рынка газа (over the counter).

Как сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, девять стран, включая Венгрию, выступили против потолка цен на газ, однако квалифицированное большинство поддержало это предложение. Воздержались Австрия и Нидерланды. За введение потолка проголосовал крупнейший на континенте потребитель газа — Германия, которая ранее сомневалась в способности Европы привлекать СПГ на континент в случае ограничения цен.

На прошлой неделе биржа ICE, управляющая хабом TTF, предупредила, что в случае реализации планов по ограничению цен на газ может переместить свой хаб за пределы ЕС. Проблема в возможных массовых маржин-коллах участников рынка по форвардным контрактам, которые заключались в расчете роста цен выше уровня в €180 за 1 МВт•ч.

В Еврокомиссии предупредили, что готовы приостановить действие потолка в случае нарушения работы финансовых рынков или угрозы безопасности поставок.

Принятые ограничения значительно ниже, чем более раннее предложение Еврокомиссии ограничить потолок цен на уровне €275 за 1 MВт•ч (около $3 тыс. за 1 тыс. кубометров). Тогда предлагалось, что средняя цена должна удерживаться на таком уровне в течение двух недель, а спотовая цена газа на TTF должна более чем на €58 за 1 MВт•ч превышать среднюю стоимость СПГ в Европейском регионе в течение десяти последовательных торговых дней.

В «Газпроме» отказались от комментариев относительно того, продолжатся ли поставки газа в Европу в случае ограничения цен. Однако указ президента РФ №172 (о переходе на оплату поставок газа в «недружественные» страны в рублях) предусматривает возможность прекращения поставок при неполной оплате потребителем. Кроме того, ограничение цены нарушает условия долгосрочных контрактов «Газпрома». «Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на потолок не могут быть приемлемы»,— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Интерфаксу». По его словам, потребуется время, чтобы «тщательно взвесить все за и против» при выработке российских ответных мер.

«Вообще никакой реакции. Это их личное дело. Больше нечем заняться — пускай»,— заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов считает, что установление «потолка цен» на газ на уровне €180 за 1 MВт•ч повышает вероятность его применения на практике. Часть объемов может уйти на внебиржевой рынок, но эффект скорее будет небольшим — поставки просто переориентируются в Азию. «Проблема сейчас не столько с потолком цен — стоимость газа в ЕС будет определяться в большей степени спросом в Азии, объемы уйдут туда и европейцы не смогут купить СПГ вообще»,— считает он.

Иван Тимонин из «Выгон Консалтинг» полагает, что введение нового механизма не позволит решить проблему конкуренции Европы и Азии за грузы СПГ при ограниченном рынке, «в связи с чем его эффект на котировки будет носить скорее спекулятивный и краткосрочный характер». По его мнению, в 2023 году котировки на газ сохранятся в диапазоне $1,3–1,5 тыс. за 1 тыс. кубометров на фоне высокой заполненности европейских хранилищ и благоприятных для импортеров погодных условий. Поэтому, считает господин Тимонин, «нельзя исключать, что работу нового инструмента не получится увидеть на практике».

Он также отмечает, что потолок цен не распространяется на спотовые котировки, в том числе на сутки вперед. «При достижении ценового потолка с наибольшей вероятностью ликвидность с регулируемого фьючерсного рынка будет переходить на нерегулируемый спотовый рынок, что, в свою очередь, будет приводить к росту спотовых котировок»,— отмечает он.

Татьяна Дятел