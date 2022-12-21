Илон Маск уйдет с поста гендиректора Twitter, как только найдет «достаточно тупого» преемника

19 декабря Илон Маск, владелец и генеральный директор платформы Twitter, разместил на своей странице опрос о том, должен ли он уйти с поста главы социальной сети. Большинство респондентов поддержали уход господина Маска, в связи с чем он пообещал покинуть свой пост сразу же после подбора подходящего преемника.

«Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно тупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я просто буду руководить командами разработчиков и специалистов по обслуживанию серверов»,— написал Илон Маск на своей странице.

20 декабря телеканал CNBC сообщил, что господин Маск начал поиск нового главы Twitter еще до публикации описанного выше опроса. Илон Маск возглавляет компанию с 28 октября этого года: за это время он успел инициировать реформы в Twitter, спровоцировавшие неоднозначную реакцию со стороны аудитории платформы, публичных лиц и политиков.

О перспективах Илона Маска на посту главы Twitter — в материале «Ъ FM» «Пользователи "отписались" от Илона Маска».

Андрей Сапожников