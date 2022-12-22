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Коммерсантъ FM
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ВТБ купит «Открытие» за 340 млрд рублей

Банк России и Банк ВТБ заключили договор о реализации 100% акций «ФК Открытие». Цена покупки составит 340 млрд руб. 233,1 млрд руб. будет оплачено денежными средствами. 106,8 млрд руб. — облигациями федерального займа. Право собственности перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года. Как ранее писал «Ъ», новым главой компании станет бывший зампред Банка России Михаил Алексеев, он займет место Михаила Задорнова.

В сообщении ЦБ отмечается, что независимый оценщик АО «ДРТ» оценил рыночную стоимость акций «Открытия» в диапазоне 328–374 млрд руб. Ранее «Ъ» писал, что капитал группы составляет порядка 550 млрд руб.

После начала военной операции ВТБ и «Открытие» попали под санкции США. В апреле стало известно о планах консолидировать банки с целью оптимизации расходов. Предпродажная оценка актива началась в июле.

Подробнее о новом главе банка — в материале «"Открытие" нового главы».

Лусине Баласян

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