«Роскосмос» ожидает 50 млрд рублей убытков в 2022 году

Из-за срыва сроков сдачи продукции, дезорганизации рабочего процесса и роста себестоимости работы «Роскосмос» в 2022 году ожидает роста убытков на 60% — они могут составить 50 млрд руб. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

«Основной источник убытков был связан с ненадлежащей организацией работы предприятий. Компании брались за выполнение госзаказа или за заказы самой госкорпорации, но не выполняли их в срок»,— объяснил господин Борисов в интервью газете «Ведомости». Он отметил, что новое руководство «Роскосмоса» ввело персональную ответственность для менеджеров за срыв сроков проектов и составило «реалистичные» графики выполнения работ.

Практически все ведущие предприятия «Роскосмоса», сообщил Юрий Борисов, в 2021-2022 годах не выполнили обязательства по сдаче продукции. «Зарплату при этом вынуждены платить, нести накладные расходы – содержать здание, стендовую базу. Себестоимость работы вырастает. И прибыльный на старте контракт становится убыточным на финише»,— пояснил гендиректор корпорации.

Теперь в контрактах всех менеджеров «Роскосмоса» содержатся дополнительные условия, предусматривающие штрафы и административные наказания за несоблюдение новых графиков на месяц (при срыве сроков в два месяца менеджер может быть уволен).

По информации источника «Ведомостей», «Роскосмосу» на начало 2022 года пришлось реструктурировать штрафные санкции на общую сумму в 12 млрд руб. Собеседник газеты пояснил, что штрафная практика, распространившаяся на госкорпорацию, используется в Министерстве обороны.

Юрий Борисов занимает пост генерального директора «Роскосмоса» с июля 2022 года, ранее (с 2018 года) на этой должности работал Дмитрий Рогозин. В марте он рассказал, что госкорпорация прекратит поставлять ракетные двигатели США — у «Роскосмоса» был контракт, согласно которому Россия планировала экспортировать 12 двигателей в 2022-2024 годах.

Андрей Сапожников