Госдума приняла в 2022 году рекордные 653 закона

Государственная дума завершила осеннюю сессию. За 2022 год она приняла 653 закона. По словам спикера Вячеслава Володина, это рекордное число для нижней палаты парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это самое большое количество за всю историю работы нашего парламента»,— сказал господин Володин, подводя итоги осенней сессии. Его слова приведены на сайте парламента. По словам спикера, 222 закона имеют социальную направленность.

Господин Володин сообщил, что в законотворческом портфеле остаются 1319 законопроектов. 968 из них готовятся к рассмотрению в первом чтении, 346 — во втором, пять — в третьем.

Госдума приняла 18 законов, связанных с Донецкой, Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями. Восемь законопроектов остаются на рассмотрении. Семь из них приняты в первом чтении. «Нам необходимо в срочном порядке, в кратчайшие сроки, сформировать единое правовое поле в новых регионах, чтобы люди чувствовали себя не только защищенными, но и могли планировать будущее»,— сказал спикер.

Нижняя палата парламента в 2022 году приняла законы об ответственности за фейки об армии и за ее дискредитацию. Также она рассмотрела документы, связанные с мобилизацией граждан и поддержкой их семей. Была введена ответственность за распространение информации о ЛГБТ. Накануне, 21 декабря, был принят закон о пожизненном наказании за диверсию.

Леонид Уварчев