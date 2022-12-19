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Коммерсантъ FM
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Путин запретил суррогатное материнство для иностранцев

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства в России в интересах иностранных граждан. Документ размещен на портале правовой информации.

Теперь пользоваться услугами суррогатной матери могут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокие россиянки, которые не могут родить ребенка по медицинским показаниям. Одинокие мужчины воспользоваться услугами суррогатных матерей не могут.

Госдума одобрила законопроект сразу во втором и третьем чтениях 8 декабря, Совет федерации — 14 декабря. Один из авторов инициативы, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова говорила, что закон позволит сохранить 14 млрд руб. бюджетных денег.

Подробнее о законе читайте в материале «Ъ» «Суррогатное материнство выношено чиновниками».

Лаура Кеффер

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