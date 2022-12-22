Кадыров получил орден Александра Невского

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин вручил ему орден Александра Невского за «большой вклад в социально-экономическое развитие» Чечни. 27 июля Разман Кадыров сообщил, что был награжден этим орденом по представлению вице-премьера Марата Хуснуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Рамзан Кадыров

Фото: канал Рамзана Кадырова в Telegram Владимир Путин (слева) и Рамзан Кадыров

Фото: канал Рамзана Кадырова в Telegram

«Я благодарен Владимиру Владимировичу за высокую оценку моих заслуг! В свою очередь, я могу заверить Верховного главнокомандующего, что мы не намерены сбавлять темпы работ»,— написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров также награжден орденом «За заслуги перед отечеством» III и IV степеней (в 2021 и 2006 годах соответственно), орденом Почета (2015), орденом мужества (2003), медалью «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка» (2017). Глава Чечни обладает десятками других региональных, иностранных и федеральных наград.

Лусине Баласян