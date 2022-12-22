Сенат США одобрил изъятие активов российских олигархов в пользу Украины

Сенат Конгресса США единогласно включил в проект бюджета на 2023 год поправку об изъятии активов российских бизнесменов в пользу Украины. Об этом написал в Twitter старший политический советник Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.

«Сенат США только что единогласно проголосовал за отправку изъятых активов олигархов в Украину»,— написал господин Массаро.

Поправку в бюджет предложил внести сенатор-республиканец Линдси Грэм. «Эта поправка позволит Министерству юстиции через государственного секретаря переводить доходы от арестованных активов олигархов или других организаций, находящихся под санкциями, народу Украины»,— сообщил господин Грэм CNN.

После начала военной операции на Украине страны ЕС, США и их союзники начали блокировать активы некоторых российских бизнесменов и компаний. Украинские власти выступили с инициативой о передаче замороженных российских активов на восстановление территорий страны, пострадавших из-за боевых действий.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальный фонд из замороженных €300 млрд российских активов и €19 млрд частных активов россиян. Ущерб Украины от конфликта с Россией она оценила в €600 млрд. При этом источники WSJ отмечают, что ЕС не может направить замороженные активы Украине из-за принципа международного государственного иммунитета, нарушение которого будет опасным прецедентом.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов