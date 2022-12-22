Рогозину предстоит операция из-за ранения при обстреле Донецка

Бывший вице-премьер, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что ему будут делать операцию. Он попал под обстрел в Донецке и получил осколочное ранение. Врачи считают осколок неизвлекаемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Рогозин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Рогозин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«У меня ранение, металлический осколок размером 34 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей»,— написал господин Рогозин в Telegram.

Помощник господина Рогозина рассказал, что состояние раненого оценивается как удовлетворительное. Ему проводят очередную перевязку. «По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины неизвлекаем»,— сказал помощник российским госагентствам (цитата по «РИА Новости»). Его имя не раскрывается. Утверждается, что господин Рогозин отказывается от эвакуации в другие регионы, пока не стабилизируется состояние других раненых.

Обстрел произошел накануне, 21 декабря. Под атаку попала гостиница в Ленинском районе Донецка. Кроме господина Рогозина были ранены и другие люди, включая главу правительства ДНР Виталия Хоценко. По словам господина Рогозина, в гостинице проходила «рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений». По его словам, за восемь лет это место ни разу не обстреливалось. «Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто»,— добавил господин Рогозин.

Дмитрий Рогозин в 2011–2018 годах курировал военно-промышленный комплекс РФ на посту зампреда правительства. До июля 2022-го возглавлял «Роскосмос». В ноябре он сообщил, что возглавил группу военных советников «Царские волки», которая оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.

О ходе военной операции — в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев