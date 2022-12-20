Минюст попросил ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу

Руководство Московской Хельсинкской группы получило от Минюста иск о ликвидации. Организацию было решено ликвидировать после проверки, проведенной по требованию прокуратуры. Карточка о ликвидации размещена на сайте Мосгорсуда.

Основная претензия Минюста к Московской Хельсинской группе заключается в том, что группа — прежде всего московская региональная организация, поэтому она должна работать только в пределах Москвы. «Да, подали иск о ее ликвидации, по формальному признаку, что она якобы является региональной, но участвовала в мероприятиях в других регионах»,— сказала член СПЧ Ева Меркачева «Интерфаксу».

Московская Хельсинкская группа — старейшая из действовавших в России правозащитных организаций, она работала с 1976 года. Организация ставила своей целью содействие практическому выполнению всех международно-правовых обязательств России в области прав человека.

В 2014 году организация свернула большую часть проектов из-за нехватки средств. По словам исполнительного директора группы Светланы Астраханцевой, это произошло потому, что большая часть западных доноров ушла из России после вступления в силу закона об НКО-иноагентах.

Позже организация полностью отказалась от иностранного финансирования. Советская диссидентка и правозащитница Людмила Алексеева, возглавлявшая группу с 1996 года, заявила «Новой газете», что подконтрольная ей организация не будет брать иностранные гранты. Людмила Алексеева умерла в 2018 году в возрасте 91 года.

Анастасия Ларина