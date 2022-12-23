Минобрнауки: в российских вузах появится курс по основам военной подготовки

Минобрнауки разработало модуль об основах военной подготовки для включения в образовательные программы. Курс появится в российских университетах.

В модуль входят разделы об основных направлениях развития РФ, особенности развития международных отношений, правовые основы прохождения военной службы, строевая подготовка, основы тактической, медицинской подготовки и другие разделы. Программа модуля поможет обеспечить безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, поясняет Минобрнауки.

«Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе»,— заявляет мминистерство.

В ноябре Минобороны РФ поддержало предложение «Справедливой России—За правду» ввести начальную военную подготовку для школьников и учащихся колледжей и техникумов, учитывая «актуальность вопроса». Тогда же министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что курс по начальной военной подготовке появится в российских школах уже со следующего учебного года.

На днях Минпросвещения выпустило приказ, утверждающий программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка в рамках ОБЖ и блок о военной операции на Украине на уроках истории.

Начальная военная подготовка (НВП) или допризывная подготовка — в СССР и в некоторых постсоветских государствах составная часть подготовки молодежи к военной службе. Цель НВП заключается в том, чтобы молодежь получила знания о военной службе и военном деле. В советских школах занятия по НВП начались в 1967 году.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Хочешь мира, готовься к НВП».

Мария Федотова