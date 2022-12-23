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Коммерсантъ FM
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Совет федерации одобрил закон о пожизненном заключении за диверсии

Поправки, ужесточающие наказание за диверсии, одобрены Советом федерации. Поправки предусматривают пожизненное лишение свободы за создание диверсионного сообщества. Закон также предлагает ввести уголовную ответственность за обучение и содействие диверсиям, финансирование и пропаганду диверсий, а также блокировать счета причастных к финансированию такой деятельности.

Поправки вводят в Уголовный кодекс три новые статьи: 281.1 («Содействие диверсионной деятельности»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности») и 281.3 («Организация диверсионного сообщества и участие в нем»). За склонение к диверсии предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, за участие в диверсионном сообществе — 10 лет лишения свободы.

Пакет законопроектов прошел первое чтение 14 декабря, второе чтение — 20 декабря, третье — 21 декабря. Авторами законодательной инициативы были 384 депутата во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех партий в парламенте.

Обосновывая необходимость принятия поправок, вице-спикер Ирина Яровая напомнила про заседание Национального антитеррористического комитета, которое состоялось 13 декабря. На заседании глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2022 году на границе России были задержаны 400 лиц, «прибывших с Украины с целью совершить преступления».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Диверсантам заготовили пожизненное».

Анастасия Ларина

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