Протесты в Монголии, обмен Бута на Грайнер и приговор Илье Яшину

Инициативы недели

Россия и США обменялись заключенными — американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, осужденной по статье за контрабанду наркотиков, и россиянином Виктором Бутом, приговоренным к 25 годам за торговлю оружием.

Нефтяные санкции стран Запада против РФ вступили в силу. Оценить их влияние на российский бюджет пока невозможно.

Президент РФ Владимир Путин осмотрел Крымский мост, поврежденный 8 октября в результате теракта.

Власти Белгородской и Курской областей формируют силы территориальной обороны и народную дружину.

Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии Time.

Узбекистан отказывается участвовать в «тройственном газовом союзе», идею создания которого обсуждали президенты России и Казахстана.

Генассамблея ООН приняла резолюцию России по неразмещению оружия в космосе.

Криптовалюту в России планируют легализовать в качестве финансового продукта в 2023 году.

В Госдуму внесен законопроект о пожизненном сроке за диверсии.

Латвия, Литва и Эстония прекратили вещание телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом).

Группа «Медиа1» подтвердила замену канала Disney на телеканал «Солнце».

По букве закона

Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина (признан иностранным агентом) к восьми годам и шести месяцам колонии за фейки об армии.

Боец «ЧВК Вагнера» арестован в Ростове-на-Дону за нападение на стражей порядка.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ.

Госдума РФ запретила суррогатное материнство для иностранцев.

СКР в 2022 году завел уголовные дела о коррупции в оборонно-промышленном комплексе в отношении 60 должностных лиц.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор Ивану Сафронову по делу о госизмене.

Цитаты недели

«Верить никому нельзя, только мне можно» (президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС).

«Изоляция — это худшее, особенно для такого лидера, как он (Владимир Путин.— “Ъ”)» (президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за сохранение контактов с президентом РФ).

«Большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет» (сенатор Андрей Клишас о том, почему нет указа о завершении частичной мобилизации).

«Это закончится почти наверняка при помощи дипломатии и переговоров. Но, думаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир» (госсекретарь США Энтони Блинкен о российско-украинском конфликте).

«С ценами будет происходить невообразимое. Что, кстати, точно никто не знает» (замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал вступление в силу потолка цен на нефть).

«Мы не против русского народа, русской истории, русской культуры. Мы против выбора политиков, которые решили вторгнуться в суверенную страну» (премьер-министр Италии Джорджа Мелони на премьере оперы «Борис Годунов» в театре «Ла Скала»).

Цифры недели

В столице Монголии вспыхнули протесты на фоне сообщений СМИ о краже чиновниками от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай.

Ущерб от пожара в ТЦ «Мега Химки» составит 20–30 млрд руб., что станет крупнейшим страховым убытком по подобным объектам в России.

Госдума повысила МРОТ до 16 242 руб.

По итогам 2022 года продолжительность жизни в России должна вырасти на 1,8 года.

В 2022 году сумма выявленных в РФ взяток превысила 2 млрд руб., ущерб от коррупционных преступлений составил более 37 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла на 22,7% в ноябре и снизилась на 84,8% за 11 месяцев.

В ООН сообщили о гибели на Украине 6702 мирных жителей с 24 февраля.

Конгресс США утвердил проект оборонного бюджета на рекордную сумму $848 млрд.

Паспорт ОАЭ занял первое место в «паспортном рейтинге» Arton Capital.

В «Москва-Сити» построят небоскреб высотой 400 м.

По данным ЮНЭЙДС и ECDC, Россия заняла пятое место по скорости распространения ВИЧ-инфекции. Минздрав назвал публикации об этом провокацией.

Отставки и назначения

Президенту Перу Педро Кастильо объявили импичмент. Новым главой государства стала вице-президент Дина Болуарте.

Луис Энрике ушел с поста главного тренера футбольной сборной Испании.

Сделки недели

«МегаФон» продал долю в «Связном». Детали сделки не уточняются.

Европейский ресторанный оператор AmRest договорился о продаже бизнеса KFC в России местной компании ООО «Альмира». Сумма сделки составит как минимум €100 млн.

Группа «Черкизово» выиграла аукцион по продаже ГК «Русское зерно» — крупного производителя бройлера из Башкирии.