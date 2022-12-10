Протесты в Монголии, обмен Бута на Грайнер и приговор Илье Яшину

Инициативы недели
Россия и США обменялись заключенными — американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, осужденной по статье за контрабанду наркотиков, и россиянином Виктором Бутом, приговоренным к 25 годам за торговлю оружием.
Нефтяные санкции стран Запада против РФ вступили в силу. Оценить их влияние на российский бюджет пока невозможно.
Президент РФ Владимир Путин осмотрел Крымский мост, поврежденный 8 октября в результате теракта.
Власти Белгородской и Курской областей формируют силы территориальной обороны и народную дружину.
Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии Time.
Узбекистан отказывается участвовать в «тройственном газовом союзе», идею создания которого обсуждали президенты России и Казахстана.
Генассамблея ООН приняла резолюцию России по неразмещению оружия в космосе.
Криптовалюту в России планируют легализовать в качестве финансового продукта в 2023 году.
В Госдуму внесен законопроект о пожизненном сроке за диверсии.
Латвия, Литва и Эстония прекратили вещание телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом).
Группа «Медиа1» подтвердила замену канала Disney на телеканал «Солнце».
По букве закона
Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина (признан иностранным агентом) к восьми годам и шести месяцам колонии за фейки об армии.
Боец «ЧВК Вагнера» арестован в Ростове-на-Дону за нападение на стражей порядка.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ.
Госдума РФ запретила суррогатное материнство для иностранцев.
СКР в 2022 году завел уголовные дела о коррупции в оборонно-промышленном комплексе в отношении 60 должностных лиц.
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор Ивану Сафронову по делу о госизмене.
Цитаты недели
«Верить никому нельзя, только мне можно» (президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС).
«Изоляция — это худшее, особенно для такого лидера, как он (Владимир Путин.— “Ъ”)» (президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за сохранение контактов с президентом РФ).
«Большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет» (сенатор Андрей Клишас о том, почему нет указа о завершении частичной мобилизации).
«Это закончится почти наверняка при помощи дипломатии и переговоров. Но, думаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир» (госсекретарь США Энтони Блинкен о российско-украинском конфликте).
«С ценами будет происходить невообразимое. Что, кстати, точно никто не знает» (замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал вступление в силу потолка цен на нефть).
«Мы не против русского народа, русской истории, русской культуры. Мы против выбора политиков, которые решили вторгнуться в суверенную страну» (премьер-министр Италии Джорджа Мелони на премьере оперы «Борис Годунов» в театре «Ла Скала»).
Цифры недели
В столице Монголии вспыхнули протесты на фоне сообщений СМИ о краже чиновниками от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай.
Ущерб от пожара в ТЦ «Мега Химки» составит 20–30 млрд руб., что станет крупнейшим страховым убытком по подобным объектам в России.
Госдума повысила МРОТ до 16 242 руб.
По итогам 2022 года продолжительность жизни в России должна вырасти на 1,8 года.
В 2022 году сумма выявленных в РФ взяток превысила 2 млрд руб., ущерб от коррупционных преступлений составил более 37 млрд руб.
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла на 22,7% в ноябре и снизилась на 84,8% за 11 месяцев.
В ООН сообщили о гибели на Украине 6702 мирных жителей с 24 февраля.
Конгресс США утвердил проект оборонного бюджета на рекордную сумму $848 млрд.
Паспорт ОАЭ занял первое место в «паспортном рейтинге» Arton Capital.
В «Москва-Сити» построят небоскреб высотой 400 м.
По данным ЮНЭЙДС и ECDC, Россия заняла пятое место по скорости распространения ВИЧ-инфекции. Минздрав назвал публикации об этом провокацией.
Отставки и назначения
Президенту Перу Педро Кастильо объявили импичмент. Новым главой государства стала вице-президент Дина Болуарте.
Луис Энрике ушел с поста главного тренера футбольной сборной Испании.
Сделки недели
«МегаФон» продал долю в «Связном». Детали сделки не уточняются.
Европейский ресторанный оператор AmRest договорился о продаже бизнеса KFC в России местной компании ООО «Альмира». Сумма сделки составит как минимум €100 млн.
Группа «Черкизово» выиграла аукцион по продаже ГК «Русское зерно» — крупного производителя бройлера из Башкирии.