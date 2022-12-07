Паспорт ОАЭ занял первое место в «паспортном рейтинге» Arton Capital

180 баллов набрал паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в рейтинге государственных документов, предоставляющих наибольшие международные преференции для их обладателей. Как подсчитала канадская консалтинговая компания Arton Capital, паспорт ОАЭ предоставляет безвизовый доступ в 121 страну мира, а в 59 государствах позволяет владельцам документа сделать визу по прибытии — лишь для посещения 18 стран гражданам ОАЭ необходимо предварительное разрешение.

Вторую строчку рейтинга (173 балла) делят паспорта Германии, Швеции, Финляндии, Люксембурга, Испании, Франции, Италии, Нидерландов, Австрии, Швейцарии и Южной Кореи.

Американский паспорт со 172 баллами занимает третье место, российский — 38-е (123 балла). По данным Arton, гражданам России безвизовый въезд разрешен только в 78 стран. Наименее котируемым мировым документом компания признала паспорт Афганистана: он занял 97-е место с 38 баллами и пятью безвизовыми направлениями (среди «аутсайдеров» списка также Сирия, Ирак, Пакистан, Сомали и Йемен).

В 2021 году паспорт ОАЭ также возглавил рейтинг Arton Capital — тогда гражданам арабского государства были доступны 104 безвизовых направления. Паспорт РФ в прошлом году занимал 34-ю строчку рейтинга с 69 странами для безвизового въезда.

О причинах снижения «потенциала мобильности» российского паспорта — в материале «Ъ» «Шенген впрок не идет».

Андрей Сапожников