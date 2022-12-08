Бастрыкин раскрыл число чиновников, привлеченных к ответственности за коррупцию в «оборонке»

Следственный комитет России в 2022 году завел уголовные дела о коррупции в оборонно-промышленном комплексе в отношении 60 должностных лиц. Кроме того, 27 лиц были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию при реализации гособоронзаказа. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ

«По материалам, собранным следователями, привлечено к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа»,— рассказал господин Бастрыкин «РИА Новости».

При этом количество дел по этим статьям, которые поступили в суды, было на 10% больше показателя прошлого года (8,7 тыс. дел против 8 тыс.), сообщил Александр Бастрыкин.

7 декабря агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило о задержании заместителя гендиректора государственной авиакомпании «223-й летный отряд» Минобороны России Евгения Бутусова. Сообщалось, что сотрудника Минобороны задержали по делу о получении взятки в размере 2 млн руб.

Анастасия Ларина